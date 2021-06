Por qué Chile está en una situación sanitaria grave pese a su exitosa campaña vacunación

Juan Carlos Said, médico y experto en Salud Pública de Chile habló en Uno Nunca Sabe sobre la realidad epidemiológica del vecino país. Detalló los diferentes puntos en los que fallaron, más allá de la acelerada campaña de vacunación que pusieron en marcha.

En Chile, pese a haber un gran número de personas vacunadas, la cantidad de contagios es muy alta. Said dijo que esto se debe a varias razones. La principal, según él, es la instalación de la cepa de Brasil, "que ha sido 50% más contagiosa y está afectando a la población más joven".

Otro motivo es la fatiga por la pandemia, "muchas personas están agotadas de las medidas y no se logra bajar la movilidad con la misma efectividad que el año pasado". "Hay que considerar que, si bien se ha vacunado a un gran número de personas, Sinovac-que es la vacuna que están aplicando en Chile- es altamente efectiva en reducir la hospitalización y el riesgo de fallecer pero no lo es en evitar el contagio. Por eso no hay efecto rebaño", comentó el experto.

Finalmente, otra falla de Chile, según Said, es que "cuando empezamos la vacunación, a diferencia de lo que hizo Israel, aquí se relajaron las medidas de restricción".

La vacuna con la que el país trasandino ha inoculado al 90% de su población, según el médico "con una sola dosis produce muy baja protección, necesita de 2 dosis y que hayan pasado 2 semanas". Justamente por esto, "entre que una persona se vacune y tenga protección pasan 6 semanas". Ese tiempo, sumado al invierno, ha hecho que la situación epidemiológica sea muy complicada.

Cuán efectiva es Sinovac

Sinovac, según Said, "'es como el pan con mantequilla de las vacunas'. Es muy similar a las tradicionales, que matan un virus y usan ese material para producir una vacuna, tal es el caso de la de la influenza. En ese sentido ha funcionado igual que la de la influenza: reduce el contagio, pero igual se pueden contagiar".

En cifras, siempre según el especialista, Sinovac disminuye en un 89% el riesgo de estar hospitalizado y en un 80% el de fallecer. Hoy el 85% de las personas internadas son las que no se han inoculado. Por esto, el médico contó que "la vacuna está sirviendo para eso, pero no está protegiendo del contagio por rebaño a los que no están vacunados".

"Chile tiene que pensar en vacunar a todos, hay que dejar de hablar de la inmunidad de rebaño e inocular a niños y adultos. Esas han sido las estrategias más eficientes en el mundo. La idea de convivir con el virus no ha sido efectiva, hay que ir por el 'covid cero', sino los brotes y rebrotes van a surgir constantemente", concluyó.