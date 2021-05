Por la crisis, comerciantes analizan no pagar impuestos: ¿es viable?

En un sistema tributario hay dos caras. La de quienes están trabajando y aportando actualmente, los activos. Luego están quienes ya en edad de jubilarse acceden a una mínima o una pensión. En Argentina el equilibrio de tal sistema lleva años de desfasaje, al borde de equiparar un activo por un pasivo: una ecuación inviable.

Si una mujer no cuenta con los 30 años de servicios requeridos entre sus aportes registrados puede actualmente apelar al Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado” en que se combinan tres modalidades: un año de servicios previsionales por hijo para personas gestantes con hijos nacidos vivos o adoptados siendo menores de edad, dos años adicionales a las mujeres que hayan sido titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo) con una antigüedad de por lo menos durante 12 meses. De esta manera se estima que la ANSES ( Administración Nacional de la Seguridad Social) permitirá que 185 mil mujeres accedan a una jubilación, ya que la actual moratoria reconoce que las tareas de cuidado son un trabajo.

En diálogo con Fernando López Chiesa, tributarista y socio de Lisicki, Litvin & Asociados explica que esto es un importante beneficio para "aquellas mujeres que tengan una edad entre 59 y 64 años, es decir, que tienen una edad suficiente para jubilarse pero que quizá no pudieron cumplir con los años requeridos de servicio" en materia de aportes. No se trata únicamente de quienes mayormente se dedicaron toda su vida a las tareas de cuidado en el hogar, sino también orientado a "quienes trabajaron más que nada en la informalidad, es decir, trabajos no registrados.

"Esto representa un 44% de mujeres que están en edad de jubilarse y no pueden acceder al beneficio. Se calcula que serán 155 mil este año y 30 mil más se sumarán en el 2022". Vale destacar que aún no sale la reglamentación dónde se especificarán algunos detalles que hoy faltan, como por ejemplo el "plan de pago al que van a tener que suscribirse " si en el momento necesitaran completar los aportes que falten.

En el otro lado: los aportantes actuales

El sistema de jubilación en Argentina está, según los especialistas, completamente desfinanciados. Según el informe de la UCA (Universidad Católica Argentina) de la masa de trabajadores ocupados, contemplando los monotributistas, arriba del 70% no realiza aportes jubilatorios.

La pandemia tuvo efectos económicos adversos por donde se mire, pero sobre la actividad gastronómica el impacto fue más severo aún. Aunque esta situación fue reconocida inmediatamente por el Gobierno nacional y los distintos jefes de Estados provinciales, ninguna ayuda termina por ser suficiente si son quienes deben cerrar primero para restringir la circulación cuando la situación sanitaria lo requiere y los últimos en muchas oportunidades en volver a abrir.

Por eso, a partir del último DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) los locales de comida vieron como algo especialmente injusto para el sector que la supervivencia penda del "pase y lleve". Por lo que en más de una oportunidad declararon su resistencia a seguir pagando impuestos y servicios.

Desde Lisicki, Litvin & Asociados, Chiesa explican que en líneas generales "los comerciantes siempre buscan cumplir con sus obligaciones fiscales". La situación social y económica de no poder abrir sus puertas los ha enfrentado a decisiones sobre "si pagar los impuestos, los servicios o los sueldos". De manera que cualquier "medida que vaya en la dirección de ofrecer algún alivio como plan de pago o financiamiento alguno de sus obligaciones fiscales" supone un aporte extraordinario sobre el sector.

Como especialista en tributo, Chielsa es contundente en que no recomienda dejar de pagar los impuestos. Sin embargo, reconoce que la medida propuesta por los comerciantes tiene que ver con "la posibilidad de dejar de pagar por ejemplo las tasas municipales sobre la actividad que se realiza, ya que no pueden trabajar; y sobre esto el Estado debiera tomar nota". Ahora bien, desde el punto de vista de la recaudación es importante señalar que "es la vía de financiamiento de muchos municipios".

