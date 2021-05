El FMI hará 2 revisiones por el dinero que prestó en la gestión de Mauricio Macri

El programa de MDZ Radio No Tan Millennials entrevistó a Héctor Torres, ex representante de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Habló sobre la "autocrítica" que hace el organismo internacional a partir del dinero que le prestó a Argentina durante la gestión de Mauricio Macri y de las actuales posibilidades de acuerdo.

Torres, diplomático de carrera, llegó al FMI en 2004, enviado como director ante el Fondo por quien fuere ministro de Economía en ese momento, Roberto Lavagna, con quien tuvo una buena relación profesional y se mantiene en lo personal. Describió ese trabajo que se le encomendó como "traumático".

"Fue muy difícil, extremadamente tenso, porque estábamos en un proceso muy hostil de reestructuración de deuda con los acreedores privados, que presionaban sobre el Fondo a través de sus gobiernos", recordó Torres. "Era un FMI más inhóspito que el actual, ahora diría que es más comprensivo, casi no tiene comparación". "Viví un estrés enorme, y hasta me enfermé. Pero bueno, salió bien. Le diría que fue una patriada", completó.

Héctor Torres junto a Roberto Lavagna.

Fuente: Clarín

Luego tuvo cargos dentro del organismo internacional 2 veces más. En base a su vasta experiencia habló con No Tan Millennials sobre las posibilidades de acuerdo que tiene hoy Argentina con el FMI. "Podemos lograrlas, lo que no estoy muy seguro es de que queramos hacerlo antes de las elecciones".

En aquel sentido, Torres dijo que a su entender hay mucha contradicción interna dentro del Gobierno: "Hasta hace unos meses decíamos que teníamos que lograr un acuerdo antes de mayo y desde hace mucho el Fondo está listo para eso. Pero ahora hay sectores dentro del espacio político del Gobierno que tratan de postergarlo, incluso de condicionar la posibilidad de tener un acuerdo".

Además, el diplomático entiende que es posible una extensión de pagos, que en vez de que sea a 10 años se transformen en 20, como pide el ala kirchnerista de la coalición. Sin embargo, Torres opinó: "No me es fácil de imaginar que realmente queramos tener 2 décadas de auditorías del FMI, porque me parece que los que piden eso tienen la intención de decirle al Fondo 'te vemos en 20 años' y en realidad es 'te vemos durante 20 años'. Ya durante 10 me cuesta imaginar la fatiga que es tener misiones del FMI cada 3 meses haciendo monitoreo de las cuentas del Gobierno, no me puedo imaginar 20 años y tampoco entiendo cuál es la ventaja de esa condición".

Para Torres el arreglo de pagos a 20 años "se puede hacer sin modificar nada, simplemente es un acuerdo detrás de otro". Sin embargo, él entiende que el gran problema de nuestro país es poder tener acceso al mercado de capitales con las tasas de interés históricamente bajas que hay en este momento, incluso para países que tienen niveles de riesgo razonables son tan bajas o más que las que tiene el Fondo.

El Fondo y la decisión de un préstamos histórico

MDZ Radio le consultó a Torres si, desde su experiencia, cree que el FMI no se imaginó que Argentina sería insolvente, dado que le estaban prestando mucho dinero a un Gobierno en retirada. "¿No la vieron venir o en todo caso luego de que ocurriera hay un proceso interno de autocrítica dentro de la organización?", cuestionó el periodista Facundo García. "Sí, lo vieron venir y el staff del Fondo estaba opuesto a eso", respondió el entrevistado.

Siguiendo con aquellas justificaciones, el expertise dijo que "lo que pasa es que nos imaginamos que el Fondo nos impone una forma y un tipo de acuerdo. Esto fue al revés, fue Macri, quien tenía esa relación especial con el Presidente de EE.UU Trump, él le dio vuelta la mano al directorio del FMI. Por supuesto con la anuencia de Lagarde".

Christine Lagarde, fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional desde el 5 de julio de 2011 hasta el 16 de julio de 2019

En tanto que "el directorio del Fondo Monetario no cumplió con su responsabilidad que era decir 'esto no va', el staff lo advirtió y David Lipton también". Por eso, Torres sintetizó su respuesta: "sí, lo vieron venir, pero la presión política que se hizo sobre el Fondo, por parte de EEUU y de la Argentina, fue mayor".

Desde el punto de vista del entrevistado, "el objetivo de ese acuerdo era evitar lo que había que hacer en ese momento que hubiera sido reperfilar esa deuda, porque teníamos un problema de liquidez, había una concentración de vencimientos con el sector privado". "Lo lógico hubiera sido que el Fondo nos prestara ese dinero, pero nos pidiera que hiciéramos el reperfilamiento en ese momento, con su ayuda. Eso habría sido más razonable, pero evidentemente a Macri parecía no convenirle electoralmente eso", completó.

"Esa es la explicación, no es que 'no lo vieron'", cerró Torres. Sobre el proceso interno de revisión, el entrevistado contó que el Fondo tiene 2. Uno lo hace el propio staff, que se llama ex post evaluation. "Eso está listo, lo tienen guardado y no lo publican yo creo que porque debe ser explosivo". El otro, "es más severo y lo hace la oficina de evaluación independiente del FMI, ese no está ni siquiera empezado", concluyó y dijo que algún día accederemos a ellos porque ambos se publican.