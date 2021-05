Se deprecia el dólar por la inflación en EE.UU: causas y consecuencias

Un argentino sabe de qué se trata, claro, pero no así un americano. Estados Unidos está registrando una inflación del 0.8% mensual, que en desde nuestro análisis podría ser insignificante pero para el país del ioy para la economía mundial representa un grave problema al que deberán atender. El economista Carlos Burgueño explicó las causas y consecuencias de esto para EE.UU, para el dólar y para Argentina.

"La inflación es un problema según la relación que el país tenga con su economía. A veces lastima más un 2% que un 20%, es una cuestión de relatividades: si no tenés inflación y de repente aparece un 0.8%, que proyectado anual es un 4 o 5 %, es un problema entre otras cosas porque EE.UU tiene la moneda que rige el mundo, el dólar, que se desprecia", explicó Burgueño.

Ante esto, Burgueño dijo que la salida es el ajuste, pero no como se conoce en Argentina, sino ajustar la velocidad de la economía, por ejemplo subiendo la tasa de interés o haciendo restricciones con las medidas de estímulo, que serían menos gasto público y/o menos obra pública. "Pero es un problema para la economía mundial"; insistió.

El columnista de MDZ Radio explicó lo que sucede en EE.UU entorno a la inflación: "Los especialistas dicen que esto es por la liberación paulatina pero constante de las restricciones tras la cuarentena Hay un incremento del consumo fuerte, con una oferta que no sigue al mismo ritmo, entonces surgen las presiones inflacionarias. Es un fenómeno absolutamente explicable en una economía fuerte como es la de EE.UU".

Comparándonos con la inflación argentina, Burgueño dijo que "nosotros no nos podemos imaginar el impacto, no se puede hacer un análisis 'argento' de la inflación de Norteamérica ni de cualquier país. Lo que pasa en EE.UU tiene que ver con una recesión, donde hubo una caída en la actividad económica y los precios no aumentaban porque los productos se vendían menos. Acá los textiles aumentaron un 70%, más de 20 puntos más que la inflación, en la peor recesión de los textiles de la historia del 2001 para acá". "Los técnicos del FMI cuando vienen a analizar la economía argentina no la entienden, por esto"; completó.

En cambio, en EE,UU la inflación responde con las lógicas macroeconómicas: hubo una economía restringida, de repente casi el 70% de los norteamericanos fueron vacunados, las ciudades despertaron, entonces hay más consumo en supermercado, en restaurantes, en compra de textil, más ventas de autos, etc. Eso potencia los precios.

Finalmente, Burgueño mencionó cuál sería el problema directo que tendría Argentina a partir de esta inflación que sufre el país norteamericano: "Debemos ver es si esto no deriva en una suba de las tasas de interés, que eso sería una mala noticia para Argentina" a partir de la abultada deuda en dólares con el FMI.