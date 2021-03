Una radical quedó como sucesora temporal en el municipio más peronista

El departamento de Maipú se caracteriza por ser "tierra peronista". Desde el regreso a la Democracia hasta la actualidad sus intendentes han sido siempre del Partido Justicialista. Pero ocurrió algo curioso: el intendente Matías Stevanatto tiene ahora una sucesora radical porque quedó como presidenta del Concejo Deliberante una edil de ese partido.

La radical Gladys Sánchez, mujer cornejista, quedó momentáneamente como presidenta del Honorable Concejo Deliberante, ya que el 28 de febrero se venció el mandato del edil Elian Japaz, quien ocupaba ese cargo, y no se renovaron las autoridades.

La presidencia del Concejo no puede quedar acéfala y hasta que no se lleve a cabo la apertura de Sesiones Ordinarias. Como no hubo sesión preparatoria y de elección de autoridades, quién queda como cabeza principal es el o la concejal de más edad. Así lo indica el reglamento: "En caso de acefalía o ausencia de las autoridades indicadas, asumirá la Presidencia del Concejo el Concejal argentino de mayor edad".

MDZ dialogó con la concejal Gladys Sánchez (UCR), quien explicó: "Esto ocurre porque según el reglamento interno la presidencia del Concejo no puede quedar acéfala. Considerando que el mandato del presidente caducó el 28 de febrero, por lo tanto debe tomarla el o la concejal de mayor edad hasta tanto se realice la sesión donde toma posesión el nuevo presidente electo por todo el cuerpo", explicó.

Más allá del tecnicismo producido por la demora a la hora de convocar a las sesiones, la edil expresó: "Es una ocasión muy especial para el bloque de la UCR y como representante del Frente Cambia Mendoza ocupé la vicepresidencia del Concejo de Maipú, dos años consecutivos. Hacía muchos años que el radicalismo no tenía una representante mujer como autoridad del Concejo. Nos sentimos orgullosos de la tarea que venimos realizando como oposición en el departamento".

Por otra parte, el concejal Elian Japaz (PJ), anunció que el intendente Matías Stevanato, dará inicio a las Sesiones Ordinarias, a través de su discurso el día martes 9 de marzo. "Previo al discurso del intendente hay que hace un llamado de sesiones que lo hace la presidencia, lo hice yo, llamando a sesiones preparatoria para la elección de autoridades, esto será mañana donde se anuncia las nuevas autoridades".

Desde el 28 de febrero que se venció la presidencia de Japaz, hasta el nuevo discurso del intendente Stevanato, se produce un lapso donde, esta oportunidad, se dio la casualidad de que una mujer radical ocupará la banca del Concejo.