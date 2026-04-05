Fin del ciclo de Alexis Matteo en Maipú: la derrota en Quilmes lo setenció

La derrota en Quilmes no solo dejó a Deportivo Maipú otra vez con las manos vacías. Esta vez, marcó un final. El ciclo de Alexis Matteo, que ya venía tambaleando, terminó por desmoronarse definitivamente en el Centenario.

El Cruzado cayó 2-1 en un partido parejo, de esos que se definen por detalles y en los que vuelve a repetirse una constante preocupante: el equipo compite, pero no lastima. Genera poco, convierte menos y termina pagando caro cada desatención. Esa falta de gol, sumada a errores puntuales, volvió a condenarlo.

Pero el foco ya no está solo en el rendimiento. Está en lo que vino después.

Porque tras la derrota, el club confirmó lo que era prácticamente un secreto a voces: Alexis Matteo dejó de ser el entrenador de Deportivo Maipú, de común acuerdo con la dirigencia.

La salida llega en medio de una racha alarmante. El equipo acumulaba cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas consecutivas, y se encontraba en el último puesto de la Zona B, en zona de descenso directo.

El partido ante Quilmes, en ese contexto, fue casi una síntesis del ciclo. Un equipo que por momentos ordena, intenta competir, pero que nunca logra sostener una idea ni traducirla en resultados. Lo que antes era expectativa —tras una campaña 2025 aceptable— se transformó rápidamente en preocupación.

La dirigencia esperó, sostuvo, pero el margen se agotó. La caída en el sur bonaerense terminó siendo el punto final de un proceso que ya venía herido.

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Matteo se va con números irregulares y con la sensación de que nunca logró consolidar una identidad en este 2026. El equipo se fue desdibujando fecha tras fecha, sin respuestas futbolísticas ni anímicas.

Ahora, Maipú deberá barajar y dar de nuevo. Pero el golpe ya está dado: no solo perdió un partido más. Perdió el rumbo… y se quedó sin técnico.