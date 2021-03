Primer Tiempo: ¿qué opina Mauricio Macri puertas adentro sobre la grieta?

Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Mauricio Macri y quien colaboró en la realización del libro del ex presidente, Primer Tiempo, habló en MDZ Radio sobre esta publicación. Se refirió a la grieta, a la relación de Macri con los empresarios de los medios de comunicación Daniel Vila y Jorge Fontevecchia y la autocrítica que plasma en el texto.

Para Avelluto, Macri muestra en Primer Tiempo "el aprendizaje de esos 4 años tan intensos, que fueron de un valor enorme, no sólo para JpC y sus líderes, sino para todos los argentinos".

Sobre los cuestionamientos de algunos sectores que resaltan que la publicación no tiene autocrítica, Avelluto dijo que le cuesta encontrar un término de comparación, "si miramos a los presidentes constitucionales desde 1983 ninguno ha formulado la menor autocrítica y por eso estamos como estamos". "Yo lo que les puedo decir es que hay mucho señalamiento de errores propios y cosas que Macri menciona casi encima de lo políticamente correcto. Es una lectura respetable, pero creo que omiten que Macri se mira a sí mismo con mucha dureza en muchos momentos y con mucha honestidad. A veces el enojo es porque no se autocritica lo que otros le critican, eso es otra cosa", completó.

En el libro, Macri menciona sus enojos con dos empresarios de medios, el mendocino Daniel Vila y Jorge Fontevecchia. Sobre el primero, Avelluto dijo que "el ex presidente sí es muy duro y lo pone como ejemplo del empresario argentino que quiere que todos cumplan con las leyes menos el. En el caso de Fontevecchia creo que hay una respuesta a lo que Macri considera un tratamiento injusto sobre él y su familia".

En ese mismo sentido, el ex ministro de Cultura señaló que "lo otro que me parece interesante en el caso de Fontevecchia es el señalamiento que Macri hace luego, porque dice que aún en esa situación eso no impidió el acceso a sus frecuencias de radio y tv. Quiero destacar eso como un valor".

"Pero dice que el ego de Fontevecchia está por encima de sus capacidad", le cuestionamos al entrevistado, quien respondió: "Eso ya es una valoración personal, yo no tengo motivo para expresarme sobre él de esa manera pero entiendo que Macri lo tenga. Pese a que me consta que le ha enviado un ejemplar dedicado a Fontevecchia".

¿Qué piensa Mauricio Macri sobre la grieta?

Según Avelluto, Macri dice que lo peor del kirchnerismo no ha sido su corrupción "fenomenal" ni la grieta, sino su incompetencia para gobernar, "algo que están demostrando con creces desde el 10 de diciembre de 2019".

"Yo no comparto, y creo que Macri tampoco, esa teoría de que la grieta fue usada como una estrategia política de nuestro gobierno. Creo que la polarización de Argentina, que es lamentable y degrada la discusión pública, no le sirve a nadie".

"Cuánto mejor sería si nosotros pudiéramos sentarnos a conversar", dijo el entrevistado, ante lo que el conductor de MDZ Radio Eduardo Ripari le cuestionó: "Pero hay una contradicción ahí, porque ustedes dicen que con ellos no se puede hablar, siendo que no son sólo ellos sino el 30% de los que votó al FdT quienes representan a ese pensamiento o siguen a esa líder". "Si, yo creo que hay un proceso de reestablecer la confianza en el otro, que es imprescindible porque la grieta nos trajo más daños que beneficios a todos", respondió Avelluto.

Siguiendo con aquella línea mencionó que "el país es uno sólo y por supuesto que tiene muchas opiniones. La grieta no sirve, lo he vivido en carne propia. La entiendo, pero tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para que eso no nos lleve a vivir en una burbuja donde todos pensemos de la misma manera, porque eso empobrece", concluyó.