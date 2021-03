La delicada situación política que atraviesa Alberto Fernández

El periodista y columnista político de MDZ Radio y de MDZol, Paulino Rodrigues, analizó en No Tan Millennials la campaña de vacunación, la vacante en el ministerio de Justicia que aún no se resuelve y la realidad política actual del presidente, Alberto Fernández. Mientras tanto, en Tucumán un Cobos, que no es Julio, vuelve a marcar una disputa en apariencia irreconciliable entre el primer y el segundo poder provincial.

Aquí los puntos más importantes de su columna:

Losardo fuera del Gobierno

No tenemos aún ministro ni ministra de Justicia. El Presidente le aceptó la renuncia a Marcela Losardo y hace prácticamente 72 horas que no hay un titular de la cartera de Justicia en Argentina. Alberto Fernández , 48 horas después de haber confirmado que su socia se va anuncia que no tiene reemplazante, no lo encuentra y dice que la decisión la van a tomar pronto, en plural, no en singular.

Esto es la descripción perfecta de la incómoda toma de decisión permanente a la cual asiste el Gobierno y que cuestionan propios y ajenos. Desde adentro, por la falta de conducción y solidez y desde afuera porque todo eso termina impactando en la no relevancia y la insustancialidad que implica hasta aquí la gestión de Alberto Fernández. Creo que es una buena síntesis de lo que asiste la Argentina en términos de lo que al Gobierno le sucede.

Hay problemas que son más complejos de resolver a medida que el tiempo pasa, que se van acumulando y multiplicando y que por consecuencia son más costosos, en términos políticos y económicos. El Presidente está en una situación delicada: no está articulando, no está haciendo de contención, se ha desdibujado, nunca construyó resortes de poder propios ni tiene apetitos por eso, aparentemente. Por lo tanto, es un rara avis dentro del sistema político argentino, porque estamos acostumbrados a un poder presidencialista, a una conducción monolítica, el peronismo emana de eso.

El kirchnerismo es poco peronista, en realidad. Es más transversal, no contempla al trabajador como eje de su gestión, sí cultiva más la contención de las organizaciones sociales y por tanto a los excluidos. Son parámetros diferentes, no tiene una alianza estratégica con la CGT, es más circunstancial y los gobernadores con peso específico propio dentro de las provincias también están tironeados, por lo que les ocurre con el poder de La Cámpora. Ese poder empieza a tomar capilaridad creciente incluso fuera de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, desde donde se le va a permitir a partir de mayo consolidar a Máximo Kirchner como presidente del PJ en territorio bonaerense.

La vacunación: ni cantidad ni gestión, ¿el problema es la eficiencia?

Argentina ayer vacunó a un poco más de 100 mil personas, mientras que Chile inoculó a 319 mil, con menos de la mitad de la población. Proporcionalmente, el vecino país está vacunando 6 veces más que nosotros. Uruguay vacuna por día al 0.35% de la población y probablemente termine antes que Argentina, que está vacunando al 0.15% de la población y que tiene las dos dosis sólo en el 0.8% del total de los argentinos, pese a que acá llegaron hace 10 semanas.

Esto es por falta de logística, de infraestructura, de método, porque Argentina tiene un stock de vacunas que supera el 40%. Eso quiere decir que no sólo tiene problema en la provisión, llegan tarde y a destiempo, sino que sobre lo que traen más del 40% aún no ha sido aplicado. Eso es por falta de agilidad, porque las preparatorias para la vacunación no fueron las mejores y porque los lugares elegidos tal vez no sean los más aptos, escuelas o a La Cámpora administrando la vacunación. Yo creo que vamos a tener que poner la lupa también sobre estos aspectos vinculados a la eficacia.

