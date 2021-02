Cientos de familias mendocinas denuncian que fueron estafadas por una empresa constructora

Para muchas familias la construcción de una vivienda propia es un gran deseo, para otras, llegar a tener la pileta en el patio de su casa. Una empresa llamada "Andalucía construcciones y emprendimientos inmobiliarios S.A.", se dedicaba a vender ilusiones de este tipo, pero a la larga todo terminó en una gran estafa. Al menos eso es lo que denuncian cientos de familias mendocinas.

Desde el 2019 más de 200 familias mendocinas depositaron la confianza en esta empresa, entregando el 50% del valor de la obra que iban a realizar y el resto cuando finalizaran los trabajos. La mayoría de los damnificados había solicitado en su momento la construcción de piletas.

El primer contacto se hacia a través de las redes sociales, posteriormente, un vendedor se acercaba al domicilio para registrar el espacio para realizar la construcción. En ese momento, se firmaban los papeles y se entregaba un contrato con los plazos establecidos. Luego de esos pasos los interesados debían llevar el 50% de la seña a las supuestas oficinas ubicadas en calle Vicente Zapata al 145 de ciudad.

En MDZ Radio dialogó Alma, una de las personas damnificadas, quién detalló: "Las familias que contrataron esta empresa para hacer sus casas han entregado hasta 2 millones de pesos, y no les han hecho nada. En el caso de las piletas, algunos quedaron con el pozo en el medio del patio, que ni siquiera pueden salir por el peligro que eso conlleva. A otros desgraciadamente llegaron a construir la estructura de hierro y cemento y digo desgraciadamente porque se los hicieron mal. En todos los casos no volvieron más".

En una primera instancia las oficinas tenían dirección en calle Vicente Zapata al 145 de ciudad, según manifestaron algunas de las personas estafadas, ahora se trasladaron al departamento de Santa Rosa.

"Llevamos meses intentando comunicarnos, no nos atienden los teléfonos, ni responden los mensajes, cerraron las oficinas" explicó Alma y agregó: "Hemos hecho las denuncias en forma particular en la Fiscalía n°1, en Defensa del Consumidor, en la oficina de Pequeñas Causas, y no tenemos respuesta alguna".

"Nos quedamos sin plata, y con los sueños destruidos"

Defensa del Consumidor

Desde las oficina que lidera Mónica Lucero informaron que han ingresado algunas denuncias por vía del 148. Después de que se toma conocimiento de las mismas, se inicia el trámite administrativo y en esta ocasión, fracasa la gestión por no tener respuesta con la notificación cursada.

La reiteración de denuncias contra la misma empresa, junto con el fracaso del trámite administrativo, por no lograr la notificación efectiva (comercio o empresa que cerró) conlleva la derivación a instancia civil para su continuidad. Cuando se llega a esta instancia y existe la presunción de comisión del delito de estafa, obliga por ley al organismo (defensa del consumidor), a remitir las actuaciones o trámites de denuncias a la justicia.

