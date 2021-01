Ulpiano Suarez: "Necesitamos que el Gobierno se equivoque menos que en 2020"

Funciones de cine, teatro, títeres, actividades deportivas, entre otras, son las actividades que se ofrecen dentro de la Ciudad de Mendoza, la mayoría de ellas han sido presentadas por el intendente Ulpiano Suarez, quién en el segmento "Políticos sin Vacaciones" destaca que desde el 2020 no se toma descanso.

Además, hizo un pedido muy enfático para el Gobierno Nacional en materia económica: "¡Necesitamos que el gobierno nacional haga las cosas bien! O al menos que se equivoque menos que el 2020".

Predispuesto y distendido a la hora de responder, el jefe comunal recalcó su afán por las políticas públicas y por sobre todo enaltece al vecino de Capital. "El desafío laboral es hacer que la Ciudad siga siendo el lugar con mejor calidad de vida del país y la región. Cuando uno hace política y además gestiona, muchas veces el desafío personal es absorbido por el desafío laboral".

Hubo vacaciones o simplemente un descanso de algunos días.

Aún ni vacaciones, ni descanso de algunos días. Tampoco en el 2020. Espero poder descansar algunos días entre febrero y marzo.

¿Para qué aprovecha las vacaciones?

Descansar, disfrutar de la familia y ¡dejar un poco el celular!

¿Qué desafío personal y laboral tiene para el 2021?

Es mi caso. Antes de hacer política, solía fijarme desafíos deportivos (carreras o cerros) para el año que comenzaba.

Un deseo

Que la gente viva mejor, eso me lo trasmitió mi padre, por quien hago política.

Este año con conocimientos previos de la pandemia y una economía en decadencia, ¿se puede vislumbrar una mejora para este año?

Si todos hacemos las cosas bien, debe ser un año mejor en ambos aspectos. ¡Necesitamos que el gobierno nacional haga las cosas bien! O al menos que se equivoque menos que el 2020.

¿Cuál es su mayor preocupación?

La salud de todos, pero principalmente de las personas mayores; que las personas que no tienen trabajo lo consigan y que quien no tiene vivienda pueda acceder a una.

¿Desde su sector hay diálogo con la oposición?

Siempre, tanto a través de sus concejales, como también de referentes/dirigentes de los diferentes partidos o espacios.

Año electoral: Algún nombre para la lista

Hay muchísimos nombres y eso es muy bueno para continuar con las buenas gestiones que nos han permitido contar con el apoyo ininterrumpido de los vecinos desde el retorno de la democracia en 1983.

Un lugar de Mendoza para vacacionar

Además de la Ciudad de Mendoza que tiene todo para pasar unas vacaciones geniales, San Carlos (pasé allí gran parte de mis vacaciones desde niño) y Malargüe.

Un lugar de la Argentina para vacacionar

Nuestra Patagonia: San Martin de los Andes, Villa La Angostura, etc.

Spin off del cuestionario

El intendente se animó a responder un breve ping-pong de preguntas relacionadas netamente con el verano y las vacaciones.

Por las dudas...

¿Ojotas o sandalias?

Sandalias porque me cuesta quedarme quieto y para caminar las ojotas complican (risas). Pero si no hay riesgo me gusta andar descalzo.

¿Bronceador o protector?

Protector, cuando me acuerdo.

¿Pesca o rafting?

Pesca. Me fascina la pesca con mosca en nuestros ríos y arroyos de montaña.

¿A pleno sol o bajo la sombrilla?

Al sol.

¿Pileta de lona, playita de Luján o pileta de club?

Aún nada. Pero cuando pueda espero poder disfrutar de una pileta. Los gimnasios municipales tienen unas piletas buenísimas y excelentes profes. Este año las transformamos en clubes para los vecinos. Me encantaría ser parte de esa experiencia.