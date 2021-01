YPF debe hoy más de lo que vale la compañía: los motivos

YPF fracasó ayer su primer intento para reestructurar su deuda y hoy mejoró la oferta. Ahora, espera la respuesta de los acreedores. ¿Por qué la petrolera tomó estos créditos?, ¿a qué se debe que la deuda que tiene sea mayor que el valor de la compañía? Sobre esto, hablamos con el economista Carlos Burgueño.

Nuestro economista contó que ahora, tras la segunda oferta, habrá una semana más de negociaciones. "YPF debe pagar deuda en marzo y después no tiene otro vencimiento hasta el año que viene, con lo cual puede pagar US$ 500 millones y seguir negociando el resto que le queda", explicó.

En total, la deuda de la petrolera nacional ronda los US$ 6.300 millones. Por lo que "hoy YPF tiene más deuda de lo que vale la empresa, que es entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones", contó Burgueño.

Según el economista, esos créditos fueron tomados para el proyecto Vaca Muerta y la bahía San Miguel, para desarrollar pozos petrolíferos ya existentes y avanzar en el proyecto con Shell para la investigación en ultramar. "Eso cuesta dinero, y ni YPF ni los inversores tenían en la caja ese monto, por lo que tomaron deuda. Después vino la pandemia y derrumbó las acciones de todas las petroleras del mundo. Entonces hoy YPF tiene un valor de caja muy deprimido y un valor libro menor a su deuda", contó Burgueño.

Finalmente nuestro columnista dijo que "la oferta original de YPF fue muy agresiva y con margen para la negociación". Pero desde su opinión, "puede haber acuerdo, si no lo llegara a haber, YPF entrará en default y estaremos en una situación crítica", concluyó.