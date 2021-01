Acciones de YPF: ¿qué busca el kirchnerismo?

Tras la renuncia de Guillermo Nielsen a la conducción de YPF, hubo una fuerte caída de las acciones de la petrolera en las bolsas de EE.UU. Se adjudica esto a la llegada de un kirchnerista a la dirección de la empresa y a su posible estatización total, sobre lo que hablamos con el economista Carlos Burgueño.

Respecto del futuro de YPF, Burgueño aseguró que, según su información, no habrá ningún tipo de nacionalización total de la petrolera. Y adujo: "El Estado no tiene plata para hacer esa operación. Así sea con acciones deprimidas, Argentina no tiene ese dinero. Imaginate que estamos negociando con el FMI condiciones de país pobre y ese país pobre se lanza a comprar acciones de Black Rock", comentó.

En ese mismo sentido, el economista reiteró que "Argentina está quebrada".

"Se dice que muchos kirchneristas quieren tomar el control total de la petrolera y probablemente sea así, pero eso es una utopía y lo será por muchos años, al menos por toda la gestión de Alberto Fernández", completó nuestro columnista de Días de Enero.

El principal referente del kirchnerismo en la petrolera, Miguel Galuccio.

Haciendo un poco de historia, Burgueño resaltó que "los antecedentes de YPF privada no fueron buenos para Argentina". Y en ese mismo sentido dijo que a su entender, "lo mejor de YPF está por venir, por Vaca Muerta. Ahora YPF necesita inversiones para ser el principal actor de Vaca Muerta, el problema es que no somos un país con financiamiento y menos una empresa con mayoría del Estado".

"Si Argentina hoy sale a tomar deuda le cobran 17% de interés en dólares. Paraguay colocó un bono al 4%, para que se den una idea dónde estamos parados. Entonces pensar en una YPF que invierta en vaca muerta también es una utopía", ejemplificó.

Por todo aquello, nuestro columnista dijo que ahora "Argentina tiene que demostrar que YPF puede tener un manejo serio y no ser un coto de caza". Pero también resaltó: "Hay que decir que la conducción actual de YPF, la de Affronti, es muy profesional y que el principal referente del kirchnerismo en la petrolera, Miguel Galuccio, es una persona seria". "Yo no veo conducción populista dentro de YPF, ni mucho menos", completó.

De todos modos, "debe haber una explicación clara, concisa y seria del gobierno sobre a dónde vamos con YPF", finalizó el economista.