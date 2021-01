Lento avance de la vacunación con Pfizer en España: los motivos

En Días de Enero, el programa de verano de MDZ radio, hablamos con Juan Fernández Miranda, periodista del diario ABC de España, sobre la situación de aquel país respecto del coronavirus, el avance de la pandemia ante lo que ellos llaman la tercera ola y la lenta campaña de vacunación que llevan.

Fernández Miranda nos comentó que "hay lentitud en la gestión de la vacunación. Si seguimos así podemos estar 5 años para inocular a toda la población, lo cual no tiene ningún sentido". Justamente por esto, "hay controversias entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, que están pidiendo más recursos para acelerar la campaña de vacunación. Además, hay expectativas en que sumen dosis de otras compañías, hasta ahora sólo tenemos la de Pfizer, para poder incrementar el ritmo".

El entrevistado nos dijo que "en la primera ola el gobierno central asumió las competencias, pero en la segunda y tercera se ha quitado del medio y ha delegado en las regiones. Lo cual genera que en cada una de la 17 regiones de España las medidas sean diferentes: en algunas toque de queda a las 12 de la noche, en otras a las 10, en otras se puede salir del perímetro de la propia región en otros no. Un lío".

De todos modos, y si bien en Madrid la segunda ola fue especialmente dura, "las medidas fueron muy abiertas en el sentido de no frenar la actividad económica, porque "tras la primera ola en España estamos muy preocupados. El 2020 acabó con una tasa de paro muy alta, mucha gente en su casa, sin trabajar, cobrando del Estado, con las ayudas que son necesarias pero son limitadas, no pueden ser para siempre". Por esto, en Madrid "se apostó por no cerrar el sector turístico, de hostelería y los comercios. Con todas las medidas sanitarias que conocemos".

La tercera ola europea

Fernández Miranda nos comentó que en España están pendientes y preocupados por la aparición de la tercera ola, "que crece de manera más lenta y suave que la segunda, que a su vez fue mucho más lenta y mucho más suave que la primera". De todos modos, dijo que haciendo una mirada de medio plazo, "las cosas van mejor". Porque "ahora no hay peligro de colapso de los centros sanitarios, que es lo que llegó a preocupar mucho en marzo y abril con 1000 muertos al día".

Por todo esto, el entrevistado dijo que en esta etapa "están las cosas más o menos razonables". Mientras que sobre las medidas de restricción sanitaria, Fernández Miranda aseguró que "aquí la inmensa mayoría de la ciudadanía las respeta". "En este momento estamos con una limitación de 6 personas en reuniones, de 2 unidades familiares distintas como mucho, y a las 12 de la noche hay toque de queda y todos en casa. Eso es en Madrid, en otras regiones es más restrictivo".

"La gente lo está cumpliendo con paciencia franciscana, todos estamos comprometidos en acabar con el virus, tratamos de respetar las medidas y apoyar. En una situación como esta, el ciudadano asume la responsabilidad y se comporta", concluyó.