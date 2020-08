Dólares, autos o plazos fijos: ¿en qué podemos ahorrar los argentinos?

En nuestro país siempre hubo una cultura de ahorro asociada al dólar, ya que en una economía inflacionaria como esta, era la forma de cuidar la reserva de valor. Ahora que rige un cepo muy duro y que la divisa estadounidense no parece retroceder un céntimo, aquel poquito que hemos podido separar puede ser "nada" en un tiempo.

Por eso, pensando en las opciones que puedan tener los ahorristas en Argentina hoy por hoy es que conversamos desde MDZ Radio con Carina Farah, economista.

"El dólar es un refugio para el ahorro que históricamente hemos elegido los argentinos porque lo percibimos como una reserva de valor más o menos estable". No pudiendo comprarlos, se hace necesario explorar otras opciones. Primero, señaló Farah, algunas claves para entender cómo ahorrar sin que pierda valor.

Primero hay que tener en cuenta la cantidad de plata que tenemos. Esto es importante porque objetivamente con un ahorro muy mínimo, nos conviene comprarnos simplemente algo que nos gusta. "Si tenés 50.000 pesos, yo te diría que mejor te des un gustito", ejemplificó la economista.

Luego, es muy importante que se entienda que debe ser un dinero que no vas a tocar mínimo durante todo un año. No puede tratarse de una alcancía para echar mano si "se rompe la heladera".

Ahora bien, me he decidido a ahorrar y no tocar ese dinero en un buen tiempo. ¿Lo pongo abajo del colchón o en un plazo fijo?

Después del cierre de la negociación con los acreedores la semana pasada, le dio un poco de alivio a la divisa norteamericana, pero luego volvió a recrudecer. El Estado necesita en este momento dólares para pagar la deuda pero también para pagar las importaciones para bienes de consumo o para bienes o insumos de producción. Por eso el gobierno va a lanzar siempre incentivos para que elijamos la moneda nacional y el dólar "se abarate relativamente", explicó la economista.

Una de las formas de "tentar" a los ahorristas a elegir la moneda nacional es el plazo fijo en pesos con tasas altísimas que llegan al 33%. De hecho, el pasado 6 de Agosto el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que los depósitos en plazo fijo han crecido un 82% o unos $910.000 millones desde el 28 de octubre. Sin embargo, la gente aún no confía en el peso y aunque los beneficios de un plazo fijo en dólares es mucho menor, lo prefiere.

Otra forma de ahorro que se sigue dando muy fuertemente es construcción y compra de inmuebles. El mercado inmobiliario venía deprimido antes de la situación sanitaria. Durante la pandemia las propiedades cayeron entre un 30% y un 40%. Por eso, con un esquema de valores a la baja, algunas personas vuelcan su dinero allí. Además, destacó la economista, la construcción ha sido un sector que se ha movido mucho durante este 2020 porque "la gente que está dentro de sus casas, se anima a hacer alguna refacción o ampliación".

"Hay que distinguir por qué motivos vos querés formar un capital. Si lo que buscás es reservar un valor o mantener un poder adquisitivo te vas al dólar o al ladrillo. Ahora, si vos lo que querés es generar rentabilidad, ganar plata, ahí empiezan a jugar los plazos fijos, los fondos de inversión".

Quiero ganar plata

Si lo que estamos buscando es ganar dinero, lo más importante es acercarse al banco y hablar con un asesor financiero que realmente siga los activos. Como se trata de un tema un poco más complejo, donde "no hay una receta mágica". Generalmente lo que sucede con los Fondos comunes de inversión, lo que se hace es una composición de cartera bastante variada, de manera de ir combinando riesgos bajos con rentabilidades altas. Por eso, señala Carina Farah, cuando se habla de activos como el plazo fijo o el dólar son activos mucho más seguros pero con una rentabilidad relativamente baja.

Según la especialista y aunque resultara un consejo poco técnico, lo más importante a la hora de invertir tu dinero es "no poner todos los huevos en una misma canasta". Lo más conveniente es una mixtura entre plazo fijo y un fondo de inversión o al menos combinar dos o más estrategias. "En Argentina no hay una cultura de invertir en acciones de la bolsa, pero quizá esa sea hoy por hoy una buena idea, colocar en una empresa tecnológica o de Software, por ejemplo", explicó.

¿Se puede ahorrar en Oro?

Según el New York Times uno de cada seis estadounidenses compró oro como forma de ahorro en los últimos tres meses. Aunque cueste creerlo a los norteamericanos les pasa con su moneda algo parecido a lo que nos pasa a nosotros aún cuando no tienen inflación. Cuando a partir del Plan Marshall se empezó a respaldar muchas de las monedas locales en dólar, llamado "patrón dólar" y entonces los países les dieron su oro a EEUU y este les dio dólares.

A ellos les pasa con su moneda algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Si bien ellos no tienen inflación, la gran parte de los países del mundo tiene su moneda respaldada en el dólar, patrón dólar. Ahora bien, EEUU emite dinero. De hecho ahora a razón de la pandemia en materia de ayudas económicas ha invertido el 30% de su PBI y aunque esto podría generarles inflación, la trasladan a la de todo el resto de los países. De esta manera, argumenta la economista, aunque cueste creerlo los estadounidenses tampoco confían en su moneda y se vuelcan a la compra de Oro como una forma de asegurar su valor.

