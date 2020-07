Miguel Simón sobre el regreso del fútbol argentino: "Temo que lo hagamos a ´lo argento"

Nuestro columnista deportivo, Miguel Simón, nos dejó su opinión sobre el regreso del fútbol de nuestro país, a partir de una reunión que habrá entre el presidente de la AFA y el ministro nacional de Salud. Dijo que si el presidente de la AFA tiene coherencia con sus dichos volverá todo el fútbol junto, no por equipos.

Simón nos adelantó que habrá una reunión entre Claudio, "el Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. En referencia a la posibilidad de que vuelvan primero los equipos que disputarán la Copa Libertadores, Simón dijo que no lo ve viable: "Yo lo que no veo es una vuelta del fútbol adelantada para ciertos equipos, si es que el comandante Claudio mantiene la coherencia de declaraciones anteriores, algo no muy fácil de que pase", deslizó.

Otra reflexión que nos planteó el columnista fue respecto del momento del inicio y el final del confinamiento: "Es loco también, porque después de que lo demoraron tanto, van a volver en el peor momento". "No digo que estuvo bien o mal, porque no soy infectólogo, pero sí pienso que era obvio que la cuarentena estricta -por una cuestión de salud mental y económica de la población- no iba a poder mantenerse eternamente. Más allá de la discusión que hubo del enamoramiento, o no, del presidente con la cuarentena", concluyó.

Según nos dijo nuestro especialista, lo que se está discutiendo es si vuelven los entrenamientos el próximo lunes 3 de agosto. "Independientemente de los protocolos, hay que ver si están las condiciones técnicas para que el fútbol pueda volver, como por ejemplo los testeos". En referencia a esto, se quejó de que "seguimos sin saber cómo va a ser, qué empresa se va a encargar de los testeos, cuál será la rapidez".

Por lo anterior, Simón opinó que "yo temo que la vayamos a hacer a ´la argento´, con medidor de temperatura y atado con alambre. Suena hasta irresponsable decirlo, pero una cosa es lo que ocurre en el mundo y otra cosa es lo que ocurre en nuestro mundo". "Por ejemplo, en la Liga Española testean dos veces por semana. Yo no lo veo posible en el fútbol argentino, quizás estoy hablando desde el desconocimiento. Pero me da la sensación de que no, si fuese así hubieran vuelto antes", finalizó.