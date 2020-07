Pedido de Informe: ¿Cuánto cobra un concejal en Guaymallén?

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ RADIO, se realizó una radiografía completa de lo que sucede en el Concejo Deliberante de Guaymallén, donde su presidenta es la radical Evelin Pérez que cumple funciones hasta el 2022.

El presupuesto del Concejo Deliberante de este municipio, actualmente es de 300 millones de pesos aproximadamente, equivale al 5% del presupuesto departamental. Según aseguró la concejala Pérez, "esto es lo que establece el Tribunal de Cuentas". Dicha alcaldía posee partidas propias de subsidios que alcanzan los 280 mil pesos anuales.

Evelin Pérez detalló: "Los concejales no manejan presupuesto propio. Todo lo canaliza el Concejo, todo sale del presupuesto general, no hay partidas por bloques". Y agregó: "No hay presupuesto por concejal para que no sea un manejo arbitrario".

Los concejales cuentan con asesores, pero ¿cuánto cobra un concejal y un asesor? "Los sueldos de los concejales y de los empleados municipales están regidos por ordenanzas, es decir, están atados al sueldo del intendente y éste, a su vez, está atado al sueldo del gobernador, nunca exceden los montos esos", explicó.

La presidenta del Concejo agregó: "Yo cobro el 95% del sueldo del intendente, son aproximadamente 140 mil pesos y los asesores ganan entre 40 y 50 mil pesos, de ese total hacemos las donaciones al fondo COVID de la provincia" sentenció.

