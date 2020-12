Mientras hacemos el papelón de la vacuna, ¿dónde está Alberto Fernández?

A 6 días de que llegue la vacuna rusa a nuestro país, según la información oficial, y a una semana de la fecha en al que Alberto Fernández dijo que sería el primer argentino en vacunarse, Vladimir Putin dijo que aún no se ha probado en mayores de 60 años. Recién cuando entre en fase 3 se sabrá cómo funciona en esa franja etárea.

Desde Moscú, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó esa información pero dijo que “es fundamental para nuestro país comenzar a vacunar a los que han tenido mayor mortalidad”. Mientras que Alberto Fernández no ha salido a dar declaraciones, algunos trascendidos aseguran que él sabía esta imposibilidad pero lo calló por una cuestión "de marketing".

Sobre todo esto, hablamos con el analista político Daniel Bilotta quien nos dijo que "Fernández buscaba con la vacuna algún éxito político, que no ha tenido, para diferenciarse y ganar autonomía frente a Cristina Fernández de Kirchner". "Es probable que por eso acelerara el anuncio": Además, para el columnista si el presidente mintió u ocultó esa información a sabiendas es "una cosa terrible".

A esta altura, además, "Alberto Fernández ya no se habla con 4 o 5 ministros, en ese contexto ocurre esto, y hay una dificultad para pensar ahí dentro una salida para Argentina". Justamente por eso, "que el presidente no se hable con gran parte de sus titulares de cartera y, peor aún, que no tenga reuniones de gabinete, es algo que Argenitna en esta situación no se lo puede permitir".

"El manejo del gobierno entre Fernández, González García, -a nivel nacional- Gollén y Kreplak -en la provincia de Buenos Aires-, el conjunto de definiciones, solo suma confusión y nos trae la impresión de que no alcanza ser del mismo color político para que trabajen de forma coordinada. Es decir que todo que prometió el Frente de Todos, a un año de gestión, no se cumplió", manifestó el periodista.

¿Y la vacuna de Pfizer?

Para Bilotta es extraño que en la región la mayoría de los países consigan la vacuna de Pfizer y Argentina no, "evidentemente hay un problema de gestión no de dinero o de contrato, porque el contrato que hace el laboratorio en la región es parecido". Recordemos que Brasil, México, Chile y Perú tendrán dosis de esta vacuna.

El analista nos dijo que, a su entender, "en las declaraciones de Ginés de esta semana se puede observar algún ataque a Pfizer, que la preferencia estuvo en la otra vacuna". Es decir que para él, fueron a la negociación con una necesidad y dispuestos a que la misma sea cubierta por determinado producto y no por otro.

El diputado nacional Alfredo Cornejo manifestó en una entrevista televisiva que "Ginés debería explicar cuáles son los conflictos con Pfizer y con los otros laboratorios, por qué dijo que Pfizer le había impuesto una ley y ellos se lo habían concedido cuando no lo habían informado". Y deslizó que "hay sospechas acerca de un pedido especial por parte del Gobierno, a mí no me consta, pero hay sospechas acerca de si se han pedido coimas o cosas de ese tipo".

Sobre aquello Bilotta dijo que no tenía información al respecto, sin embargo cree que "es muy importante que el ministro de Salud dé explicaciones en la Cámara de Diputados". "Por ahí lavaría todas las sospechas. Pero me parecería mucho más importante que el presidente hable, esta es la gran oportunidad y no sabemos nada de Alberto Fernández", concluyó.