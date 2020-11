¿Qué quiere realmente Estados Unidos de Argentina?

Mientras Estados Unidos continúa haciendo el recuento de votos para determinar quién es su próximo presidente, y en MDZ Radio hablamos con el economista Carlos Burgueño sobre cuánto nos afecta o beneficia que gane Joe Biden o Donald Trump. Dijo que a EE.UU, Argentina no le interesa.

Burgueño contó que a mediados de diciembre el board del FMI tiene que votar si le aprueba o no el plan de pagos a nuestro país y eventualmente un nuevo desembolso de dólares. "Los votos en el board tienen representatividad según la cantidad de dinero que ponen los países en el organismo y el que más plata pone es EE.UU, además muchos estados siguen el voto de Norteamérica".

A propósito de esto, el economista recordó que justamente por eso le fue tan sencillo a Argentina conseguir un acuerdo con el Fondo en la época de Mauricio Macri. El por aquel entonces presidente lo negoció directamente con Donald Trump. "En septiembre de 2018 hubo una llamada entre Macri a Trump, luego el norteamericano le dio la orden a su secretario del Tesoro para que presionara al FMI y nos habilitaran 2.500 millones de dólares para hacer política cambiaria".

Ahora "ese mismo board, con Trump o Biden, tiene que votar a favor del plan de pagos que propone Argentina y eventualmente por los 3.500 millones de dólares de más que le puedan llegar a dar", detalló Burgueño, quien aseguró que aún "no se sabe qué haría uno u otro". "Una suposición que también hace el gobierno argentino es que Trump reelecto redoblaría la apuesta sobre la presión de América Latina contra Venezuela", completó.

"América Latina para los EE.UU mucho no interesa. Lo único que les importa es que Venezuela no se convierta en una Cuba y la presencia China la región", dijo Burgueño, quien recordó que Trump es un enemigo comercial del país asiático: "Estamos hablando de dinero, no de ideología". Justamente por esto, sí "preocupa la voluntad de China en América Latina, sobre todo el proyectos de infraestructura".

De cualquier modo, Burgueño concluyó en que las crisis económica que tiene Argentina son culpa de nuestro país y que nosotros deberemos intentar salir de ellas, independientemente de lo que ocurra en EE.UU. "En el mundo dejamos de ser un problema y somos una risa, no un caso serio a analizar. A nosotros nos va mal por nosotros mismos".

Finalmente, en cuando a la decisión del FMI, el columnista opinó que "ninguno va a querer ser el verdugo de la Argentina, ni Trump ni Biden", aunque aseguró que a su entender "no fue prudente haber encabezado la embestida en contra de Trump enfrente del BID. Argentina no está en condiciones de hacerse la canchera y andar buscando la justicia en el mundo".