Sorpresa para los jubilados: deberán "devolver" el bono de diciembre

Luego de que el Poder Ejecutivo mande al Congreso el proyecto sobre movilidad previsional, la periodista Silvia Stang, de La Nación, advirtió que el aumento del 5% que se anunció para diciembre será a cuenta de los los haberes en marzo de 2021. Le pedimos al economista Carlos Burgueño que detalle esta maniobra que se conoció por la tarea periodística y no quedó claramente explicada por el Gobierno. .

Este aumento del 5 %, "el año que viene se va a ajustar. Entonces, contablemente al Gobierno le cierra más pagarlo en diciembre que en febrero, pero no era ningún regalo para los jubilados", detalló Burgueño.

Luego, el aumento de marzo dependerá de qué apruebe, o no, el Congreso respecto de la nueva fórmula de incrementos. "Si aplica la fórmula que se utiliza hasta ahora, la suba de las jubilaciones dependerá de la inflación. Como se percibe que ésta será alta, por lo menos más alta que el promedio, los haberes del jubilado serán más cercanos a la inflación", contó el economista.

Sin embargo, si se aplica ya la nueva fórmula, "si la inflación es alta y los salarios no aumentan en el primer trimestre, los jubilados van a perder".

Más tarde, la directora ejecutiva de la Anses, "Fernanda Raverta dijo que no habrá descuento. O sea, que los jubilados van a cobrar lo que corresponde, lo que pasa es que le adelantaron una parte", contó Burgueño, quien completó esto afirmando que, de hecho, "esto no lo decidió ella, ella estaba en contra".

Malas noticias también para los juicios previsionales

Además, el economista comentó que el año próximo prácticamente no habrá presupuesto para el pago de juicios previsionales. De hecho, lo que está previsto destinar no alcanzaría ni para el 20% de las sentencias a favor del jubilado.

Así, Burgueño contó que "vos ganás el juicio, pero el Estado no te lo paga, con lo cual le hacés otros juicio que también lo ganas y tampoco te lo paga. Así, se hace una pelota que arranca con 100 y de repente el Estado te debe 300. Pero además le ganaste el juicio porque no te actualizó tu haber jubilatorio, entonces en la sentencia también está la obligación para el Estado para actualizarte la jubilación y no te lo hace, con lo cual pasado un año le hacés un juicio también porque no te la actualizó". "Entonces, este sistema previsional no cierra por ningún lado", concluyó.