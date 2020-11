¿A quién le convenía que los chicos no vuelvan a las escuelas?

Con Mariano Narodowski, académico, docente, pedagogo e investigador, hablamos sobre la vuelta a clases. ¿Por qué en Europa sí se logró y en Argentina aún no se puede? ¿Cuáles son las consecuencias de este año sin escuelas para los niños?, le preguntamos al especialista.

En primer lugar Narodowski resaltó que "lo que nos pasó es lo mismo que le sucedió al resto del mundo. La mayoría de los sistemas educativos de América están cerrados o parcialmente abiertos. Sólo en Cuba y en Nicaragua las escuelas están funcionando". En ese sentido el especialista quiso proponer "salir de la excepcionalidad argentina, de siempre querer marcar que somos distintos. Eso no es cierto".

Sobre el impacto en materia educativa que tendrá este año sin clases presenciales, el académico dijo que es temprano para poder medirlo, sin embargo destacó que "la mayor certeza es que en los sectores que estaban complicados antes de la pandemia el déficit se va a profundizar, que es en el 40% de la población infantil y juvenil. O sea, los que ya estaban mal, van a estar peor".

En el resto de los chicos, la situación varía según cuánto acceso tuvieron a la educación remota, que, "si bien no es lo mismo que la presencial, no es igual que no hacer nada", completó.

Narodowski contó que junto con un grupo muy disímil (en términos políticos e ideológicos) de educadores y pedagogos "depusimos todas nuestras diferencias y armamos un documento de 12 puntos que se llama Concertación educativa 2021, donde planteamos que tiene que haber un escenario educativo superador de la grieta, sino no hay 2021". Además, resaltaron que tiene que haber recursos suficientes, "que sean correctamente aplicados".

Desde un punto de vista optimista, el docente dijo que "si esto se tomara en serio, el 2021 podría ser una oportunidad de salir del colapso, que no es de la pandemia, es muy anterior".

Articulación de clases virtuales y presenciales

Comparándonos con el viejo continente, Narodowski dijo que "Europa puede dar respuesta a esta articulación y América Latina no porque acá hay problemas de prioridad". En ese mismo sentido dijo que para nosotros la educación no es una prioridad y en función de eso hay problemas de financiamiento y a su vez de gobierno.

Sin embargo, "hay una posibilidad de que los gobernadores y el Presidente se pongan de acuerdo en que esto no es chiste y en que tenemos que ir para adelante". "Hay que abandonar la grieta y ponerse a trabajar, sino no vemos que las clases empiecen en 2021", completó el especialista.

Para nuestro entrevistado hoy ninguno de los 24 gobernadores tiene incentivo de abrir las escuelas y describió los motivos:

El sindicato docente.

Abrir las escuelas implica más recursos. ¿Están?, se preguntó.

implica más recursos. ¿Están?, se preguntó. Cerrar las escuelas implica ahorrar recursos, es decir menos gasto público.

implica ahorrar recursos, es decir menos gasto público. Si abrís las escuelas y tenés un rebrote hay que ir para atrás y te van a saltar a la yugular porque tomaste una decisión equivocada.

Por esto, dijo que si hay un consenso general, habrá más facilidad para asumir los costos que tiene esa decisión. En ese mismo sentido contó que "somos un país federal y los sistemas educativos dependen de las provincias, entonces hoy si un gobernante provincial decide empezar las clases tiene toda la potestad legal para hacerlo. El Ministerio de Educación no tiene ninguna condición legal para prohibirlo".

Así, Narodowski concluyó en que "la vuelta a clases hay que construirla, con el deseo sólo no alcanza".