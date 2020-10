Deportes: lo que se va a habilitar en el verano y lo que no

En el programa No Tan Millennials hicimos una mesa con el secretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta e invitamos a participar con su testimonio y consultas a la propietaria de una cancha de fútbol 5 que, pese a no estar habilitada abre de todos modos, y a la dueña de un gimnasio, quien pidió liberar los ingresos por terminación de DNI.

Chiapetta dijo que las canchas de fútbol 5 siguen sin estar permitidas, pese a que provincia ha pedido autorización al gobierno nacional. Sin embargo, aclaró que "ya no depende del área de Deporte que permanezcan cerradas, porque no tenemos el poder de policía, es un problema de los municipios que deben controlar las habilitaciones de las actividades comerciales".

El funcionario recalcó que desde el gobierno provincial entienden que los propietarios de canchas de fútbol son empresarios e invirtieron, como cualquier actividad comercial, y también la necesidad de las personas de practicar este deporte, sin embargo, no está en sus manos la decisión.

Cecilia es dueña de una cancha que está abriendo, decidió resguardar su identidad pero quiso contar que han tenido muy buena aceptación: "La gente cumple en cuidarse, quiere jugar y respeta las reglas. No hemos tenido problemas". Pese a eso confesó que "en las pocas inspecciones que hemos tenido, en donde se han cumplido los protocolos no ha habido inconveniente, sí lo hubo en dos o tres complejos que no respetaron nada y los sancionaron".

Chiapetta insistió en que este asunto ya no es un tema que deba resolver su área. En tanto que también sumamos a Verónica, quien es dueña de un gimnasio, pese a estar habilitados, reclamó que se revea el ingreso por terminación de DNI: "La gente tiene esos días para hacer todos los trámites, las compras, las salidas recreativas, más su trabajo. Eso, sumado al horario de cierre, evita que muchas personas que lo desean puedan venir":

Sin embargo, el secretario de Deportes no ve luz en ese conflicto: "Es una actividad relacionada a la salud, pero que no deja de ser comercial, por eso lo del DNI. Se entiende el reclamo, pero cuando lo liberamos desde Nación nos tiraron para atrás".

¿Habrá escuelas de verano?

Chiapetta contó que los natatorios están habilitados, "pero en referencia a las clásicas escuelas de verano estamos en la instancia de pedir autorización con dos alternativas, el ideal no será", adelantó. "Vamos a presentar protocolos con reducción de personas y allí tendrá que hacer el cálculo el club para ver si le conviene económicamente, en caso de que se apruebe. Pero hoy lamentablemente estamos supeditados a Nación, no tengo seguridad de que vayan a ser habilitados", comentó.

En tanto que el secretario de Deportes también mencionó algo que les preocupa, se trata de "qué pasará con los deportistas federados. A pesar de tener abiertos los clubes hubo deserción y tiene una lógica, que es que no hubo competencia. Esa zanahoria no la tuvieron, así jóvenes y niños han desertado del deporte organizado".

Aunque fue optimista en que "yo creo que cuando vuelva la actividad de competencia, volverá también el deportista federado", se mostró preocupado porque "no sólo el año estuvo perdido sino que recién el año que viene vamos a saber cuántos deportistas perdimos".