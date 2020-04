Así te piden #quedateencasa las ciudades más turísticas de Argentina

View this post on Instagram

Nos duele decirlo, pero queremos que te cuides y cuides a los otros. Esta vez quedate en casa. Te parece? ud83dude42 _ _ Hicimos una votaciu00f3n para ver que opina la gente de quedarse en casa https://bit.ly/QuedateenCasa _ _ Si queru00e9s ayudar a generar consciencia, votu00e1 y apoya con click en los anuncios para que podamos seguir. _ _ #quedateencasa #bariloche #argentina _ _