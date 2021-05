Viajes al exterior: ¿qué pasará con los vuelos internacionales de junio?

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es el ente encargado de otorgar a las aerolíneas internacionales los permisos cada 15 días, desde que se implementaron en el país las medidas para disminuir la propagación de las nuevas variantes. Sin embargo, a tan solo cuatro días de la llegada de junio aún no hay novedades de las autorizaciones para los vuelos de ese mes.

Si bien existe un diálogo abierto y constructivo entre la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la ANAC, la organización que nuclea a líneas aéreas de todo el mundo solicitó al Gobierno argentino contar con una mayor anticipación en la entrega de las autorizaciones y más flexibilidad para los vuelos internacionales.

Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para América Latina, en una conferencia de prensa virtual expresó: “El proceso de solicitar los vuelos cada 15 días está funcionando mejor que en los últimos meses. Hay un tema con la cantidad de casos en la Argentina y apoyamos las medidas que está tomando el Gobierno. Pero hemos pedido al Gobierno argentino que tenga más flexibilidad, que no restrinja el número de pasajeros a 2.000 y que pase a 3.000″.

Además agregó que las restricciones que hay en la Argentina "son muy severas". Actualmente, los pasajeros que llegan tienen que hacerse pruebas al ingresar al país y los vuelos están operando con 45 minutos de separación, "lo que no hace a una operación muy óptima para la entrada al país”, sostuvo Cerdá.

Desde la IATA están convencidos que la industria aeronáutica ha actuado de manera responsable. "Estamos coordinando las acciones con la ANAC. Queremos colaborar. La industria no es el problema, es parte de la solución. Se han implementado medidas que salvaguardan el bienestar social y cumplimos con las medidas que se no están pidiendo".

El directivo, además, comparó la situación de Argentina con el resto de los países que también se encuentran entre los más afectados por la pandemia a nivel de contagios, y aseguró que otros países con alto número de contagios pudieron manejar la situación del transporte aéreo de una forma más dinámica.

En relación la falta de aprobaciones para el mes de junio por parte de la ANAC, María José Taveira, country manager de IATA en Argentina, resaltó: “Es un tiempo muy corto. Esto es malo por la naturaleza de las operaciones. Para la industria aérea cuatro días es muy poco”.

Entre las medidas establecidas, está la limitación de que solo pueden ingresar al país 2.000 pasajeros por día desde el aeropuerto de Ezeiza; a esto se suma la separación de dos horas entre cada vuelo que arribe. Estas medidas están vigentes hasta el 11 de junio de 2021.

Paola Tamburelli, directora de la Administración Nacional de Aviación Civil expresó en diálogo con Radio La Red: "No hay una política aerocomercial de reducción de vuelos: nosotros como autoridad aeronáutica siempre queremos que los aviones vuelen; las restricciones tienen que ver con medidas sanitarias por la pandemia, que uno acompaña porque queremos cuidar la salud".

"Las restricciones se dan porque no podemos traer más de dos mil pasajeros por día, de acuerdo a lo que definieron las autoridades sanitarias", explicó la directora y agregó: "El test de antígenos, que se hace a todo el mundo que entra al país, implica un tiempo de espera; por eso nos pidieron que no aprobemos vuelos con una separación menor a dos horas entre sí, en función de que no se amontone gente en el aeropuerto".

Tamburelli confirmó la postura del Gobierno nacional en relación a las medidas establecidas. "La política que acompañamos es tratar que el argentino no viaje al exterior, por distintos motivos; porque hay países que tienen problemas sanitarios serios, pero además porque hay cepas peligrosísimas que hoy no tienen circulación en Argentina".

"La idea es que no salgan, no que no regresen", concluyó la directora de la Administración Nacional de Aviación Civil.