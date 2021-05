Isla de Sark: el alucinante lugar que busca extranjeros que se muden allí y vivan de manera muy especial

Esta isla parece sacada de una película, tiene sorprendentes acantilados con increíbles vistas, verdes y extensas laderas y playas que atrapan.

Si estás pensando en mudarte a un lugar paradisíaco y tranquilo, la isla de Sark es el lugar ideal y buscan extranjeros de todas las nacionalidades que quieran residir en sus tierras.

“Empiece una nueva vida en la isla europea autónoma e independiente de Sark y consiga lo siguiente por sí mismo: viva en un lugar con paisajes deslumbrantes y una población de baja densidad, disfrute de una burocracia mínima y de impuestos mínimos, sea parte de un grupo de empresarios, inversores, librepensadores, escritores y artistas de ideas afines”, expresa la página creada por Swen Lorenz, un alemán que vive en la isla desde 2004.

Una isla de ensueño

Esta ubicada frente a las costas de Normandía tiene todo lo que necesitas para vivir en un lugar de ensueño. Sark se encuentra entre la península de Cherburgo en Francia y el sur de la costa de Inglaterra, está regida bajo las normas de la corona de Gran Bretaña aunque con su propio sistema administrativo-legal independiente.

Por algo muy particular, aquellos que viven en esta porción de tierra en medio del archipiélago de Guernsey transitan los caminos sólo en bicicleta, carrozas y caballos. Además, algo totalmente llamativo es que en esta isla están prohibidas las luces en la noche en las calles, esto la convierte en un sitio privilegiado para admirar el firmamento estrellado.

Esta isla británica tiene un clima templado, con sólo algunas heladas en invierno y días de sol radiante en verano y temperaturas de no más de 30 grados. La pintoresca costa posee tres pequeños puertos, Creux, La Maseline y Havre Gosselin.

"Cómo (y por qué) mudarse a Sark"

Desde hace algún tiempo este lugar ha visto a su población menguar como nunca antes en su historia. Por ello uno de sus habitantes, Swen Lorenz, creó un proyecto pensado para que extranjeros residan allí y así disminuir la despoblación que los acecha. "Cómo (y por qué) mudarse a Sark" es el manual que el alemán publicó en la página.

En este manual pone a disposición toda la información necesaria para los interesados en convertirse en futuros ciudadanos de la isla. También hace referencia a los beneficios económicos que enumera Lorenz son varios: no hay impuesto sobre la renta, no existe el impuesto a las ganancias de capital, a la herencia o el IVA. No es necesario revelar ingresos o bienes personales.

“Podría ser su última oportunidad de mudarse a una de las jurisdicciones menos conocidas de Europa. Es probable que las leyes vuelvan a cambiar en los próximos 12 a 18 meses, y les insto a que no demoren esta oportunidad”, advierte el alemán en su página y agrega que en 2020 logró que más de 100 extranjeros cambiaran sus vidas y se mudaran a Sark.

Mira el video de Michal Stolarewicz