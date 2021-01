Los balnearios y "sunset points" que ya deberías reservar si viajás a la costa

No hay con qué darle: las playas de la costa son increíbles y las hay para todos los gustos. Desde algunas más tranquilas hasta otras más concurridas, todas ofrecen una experiencia paradisíaca disfrutando del mar, del sol y de la arena, entre otras cosas. En esta ocasión, compartimos cuáles son los balnearios y “sunset points” que no deberías perderte por nada del mundo.



Como si fuese poco, estos balnearios y “sunset points” no sólo ofrecen los lujos y las comodidades de siempre, sino que también cuentan con los protocolos sanitarios necesarios para hacer que la experiencia de quienes viajan a estos lugares de la costa sea excelente en todo sentido de la palabra.





Probablemente todos sepan qué es un balneario, pero ¿qué es un “sunset point”? Como su nombre lo dice, es el lugar ideal para disfrutar de la puesta del sol en el verano. Algunos de los más destacados de la costa argentina se encuentran en Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata.

Pinamar: una de las costas preferidas por los argentinos

Para los amantes de esta ciudad balnearia de Argentina, y también para aquellas personas que aún no la conocen, hay dos balnearios y “sunset points” que se destacan sobre los demás.

Casa Mar

El lema de este parador-resto es “tu estilo de vida en verano”. Ubicado en el sector norte de Pinamar, cuenta con cómodas carpas y camastros y ofrece una vista al mar verdaderamente irresistible. Uno de sus puntos más destacados es la propuesta gastronómica que ofrece. Además, este lugar es “pet friendly”, por lo que es el destino ideal para las personas que quieran vacacionar con sus mascotas en la playa.

Rada Beach

También desde Pinamar Norte, este singular balneario invita a “descubrir los sentidos” con un estilo ideal para los que buscan un ambiente familiar y relajado, lejos de las aglomeraciones de gente y de los ruidos molestos.

Balnearios y “sunset points”: ¿qué pasa con Villa Gesell y Mar del Plata?

Puerto Paraíso, Villa Gesell

El Barrio Norte de Gesell tiene un encanto que nace en sus playas y alcanza al bello y enigmático bosque de la zona. Como punto más destacado está este fascinante parador, que combina un ambiente familiar con una deliciosa propuesta gastronómica. En otras palabras, se trata del lugar de ideal para probar los platos más sabrosos mientras se disfruta de una increíble vista del mar.

Casa Corona, Mar del Plata

En las playas del sur de Mar del Plata, a 15 minutos del centro de la ciudad, se encuentra este alucinante parador que ofrece alternativas gastronómicas, artísticas y hasta deportivas, ya que cuenta con clases de yoga y surf. También es uno de los “sunset points” que más importancia le da a la sustentabilidad y a la limpieza de las playas. Además, está a metros de Bosques del Faro, un maravilloso complejo turístico que está abierto todo el año y que permite hospedarse prácticamente en medio de la playa.