Este centro de esquí abrirá sus puertas esta semana

View this post on Instagram

Arranca el du00eda, tenemos buenas noticias y la montau00f1a lo sabe ud83duddfb u00a1Atentos, ya les vamos a compartir mu00e1s informaciu00f3n! u26f7ufe0fud83cudfc2 #cerrocatedral #bariloche #patagonia ud83dudcf7 #cronistasdelamontau00f1a Leo Tuni del equipo de mantenimiento de pisa pistas