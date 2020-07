Hotel de Mendoza elegido entre los mejores del mundo

View this post on Instagram

Una buena noticia en medio de estos tiempos tan difiu0301ciles: Cavas Wine Lodge fue el unico hotel de Argentina elegido entre los mejores 100 hoteles del mundo y #7 de Sudamerica! Gracias a todos los que votaron, felicitaciones a nuestro gran equipo, muchas felicidades al resto de los ganadores y fuerza a todo el maravilloso mundo del turismo ****** A good piece of news in these difficult times: Cavas Wine Lodge was listed #7 Best Hotel in South America and amongst the top 100 hotels in the World ud83cudf0e A big thank you to all of you who voted for us, a huge thank you to our great team and congratulations to all the winners. Together we are stronger #allunited #relaischateaux #tlworldsbest #travelandleisure #deliciousjourneys #cavaswinelodge #athomeintheworld #mendoza #argentinaud83cudde6ud83cuddf7 #southamerica