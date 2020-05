¿Cómo será alojarnos en un hotel? según el nuevo protocolo

El turismo en la Argentina es uno de los sectores más castigados por el aislamiento social y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. Aunque la cuarentena comienza a flexibilizarse, la actividad turística será una de las últimas en activarse.

Sin embargo desde el sector evalúan cómo serán las medidas que tomarán para garantizar la seguridad de visitantes y empleados. En Europa la cuarentena ya se ha flexibilizado más que acá por eso ya han avanzado en ciertos protocolos que pueden servir de modelo en Argentina.

Álvaro Carrillo de Albornoz, director del ITH (Instituto Técnico Hotelero) explica el “protocolo de medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente a la COVID-19”.

Este protocolo de requerimientos mínimos para realizar una reapertura segura ha sido elaborado por el ITH y la CEHAT (Confederación Española de Hoteles), bajo la coordinación del ICTE (Instituto para la Calidad Turística).

En él han participado diferentes asociaciones hoteleras de todo España, cadenas como Meliá, NH o Paradores, y una buena representación de todos los alojamientos españoles. Alojamientos de todo tipo: grandes, pequeños, vacacionales, urbanos, de convenciones, independientes, de cadena, de playa, de montaña.

Una por una cuáles son las reglas a seguir de este protocolo

Mantener la distancia de seguridad y ser muy estrictos con la limpieza

Habrá mayor control de la capacidad de cada establecimiento, check-in online para no tener que esperar en la recepción (incluso para no tener que pasar por ella) y mucha señalética: carteles informativos para huéspedes y personal, marcas en el suelo de la recepción como las ya nos hemos acostumbrado a ver en los supermercados y vigilancia para que estas medidas de distancia se cumplan.

Guantes, barbijos y gel hidroalcohólico en todos los sitios. “Esto que en realidad solo son dos cosas y parece tan sencillo va a cambiar los procedimientos y, en muchos casos, a encarecerlos porque vamos a ser menos eficientes. Y digo menos eficientes porque un empleado solo va a poder atender a un único cliente a la vez, no vamos a poder ir varias personas en el ascensor, tampoco ir todos juntos al restaurante, ni a la piscina…”, explica el director del ITH (Instituto Técnico Hotelero).

Zonas comunes: por fases

En la fase 1 las zonas comunes no estarán disponibles. En la fase 2 abrirán un tercio de las zonas comunes y, en la fase 3, la mitad, como la piscina, gimnasio y restaurantes. Pero no será hasta el final de la fase 3 cuando los españoles podremos viajar entre provincias, por esto surge la duda de quién va a alojarse en un hotel hasta que eso ocurra.

“Me consta que algunas cadenas con hoteles urbanos, como NH o H10, van a abrir alguno de sus establecimientos para dar servicio a la gente que tiene que viajar sí o sí y para empezar a probar los protocolos, pero quitando esos casos excepcionales yo creo que lo lógico será que hasta que no finalice la fase 3, hasta que no se permita los viajes interprovinciales, serán muy pocos los hoteles que abran, más que nada porque no van a tener demanda”, opina Carrillo.

Nuevas Tecnologías como prevención

“No hemos querido introducir tecnología obligatoria porque entendemos que esto es una circunstancia coyuntural. Si un hotelero quiere instalar cámaras volumétricas con reconocimiento biométrico porque es muy moderno o se siente más seguro, perfecto, pero hemos huido de este tipo de obligaciones. Sin embargo, lo que está claro es que la tecnología puede servirnos ahora de gran ayuda y que algunas llegarán para quedarse porque nos harán la vida más fácil”, informa Carrillo.

¿Es obligatorio tomarse la temperatura al ingresar a un hotel?

En principio, no, aunque dependerá del establecimiento. Lo que sí que será obligatorio es tener disponibles en recepción termómetros para tomar la temperatura a distancia.

Así se usarán los ascensores

De a uno, a no ser que vayas con las personas con las que convivas o, en caso de tener que compartirlo, protegido siempre (y todos) con mascarillas.

Minimalismo en decoración

De nuevo sentido común, “si cada vez que una persona toca algo, o existe la más mínima posibilidad de que lo haya tocado, se tiene que desinfectar en profundidad, lo más fácil es quitarlo. Es importantísimo que entendamos, tanto los huéspedes como el personal del hotel, que todas estas medidas, todas estas decisiones son para nuestra seguridad”.

¿Será seguro dormir en la habitación de un hotel?

Sí. Probablemente, la habitación será el espacio más seguro de todo el hotel. Todas las toallas, colchas, mantas, almohadas estarán precintadas en bolsas de plástico y la ropa de cama, la lencería y todos los textiles que encontraremos en nuestra habitación habrán sido lavados a más de 60 °C. Los tejidos que no aguanten dicha temperatura, lo mejor será prescindir de ellos, igual que de todos esos objetos que encontramos en las mesas (lapiceras, blocs de notas, revista) y los detalles decorativos innecesarios que compliquen la garantía de desinfección.

¿Y el minibar? La decisión dependerá de cada hotel. Nadie entrará en tu habitación durante tu estancia, el servicio de habitaciones se dejará en la puerta y, por su parte, el personal de limpieza seguirá un protocolo especial para la manipulación de la ropa de cama usada y la lencería, que evitarán sacudir y no dejar en el suelo y que serán retiradas dentro de bolsas precintadas.

Piscina

El agua, bien tratada con cloro y el PH adecuado es desinfectante, por lo que la atención recaerá, de nuevo, en la capacidad y en la limpieza de las reposeras. De todos modos, las piscinas, en principio, no se abrirán hasta la fase 3.

¿No más buffet de desayuno?

El buffet del desayuno es lo que más va a cambiar en los restaurantes. Se acabó el buffet tal y como lo conocíamos, con bandejas, recipientes y tarros abiertos para que cada uno se sirva lo que quiera. “Cada vez que uno tome una pinza, una cuchara o toque algo se tendría que desinfectar, así que la solución son los buffet asistidos, separados por una mampara del cliente, las mono dosis individuales o el servicio directamente en mesa". Olvidate también de encontrar jarroncitos con flores, velas o aceiteras en la mesa.

Un nuevo problema para el medio ambiente

Mono dosis, guantes desechables, plásticos de un solo uso. “Si esto se prolonga en el tiempo habrá que pensar en soluciones alternativas más sostenibles porque, aunque ahora mismo lo prioritario sea la salud, no puede ser a costa de seguir llenando el planeta de más plásticos. Entiendo que la emergencia sanitaria es lo primero, pero me temo que estamos echando marcha atrás en todo lo que habíamos conseguido en educación y en concienciar a la gente”, concluye Carrillo.