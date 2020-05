La familia argentina-chilena que viaja por América en un bus de 1959

View this post on Instagram

De niu00f1o e seguido el camino de la calle Tan difu00edcil que me pare como quien me calle Donde me halle nunca olvido mis rau00edces Los pau00edses donde e vivido han unido sus matices Para que me caracterice con mi personalidad Ser una persona de calidad, La calidez de la verdad, me ampara Me prepara, para levantar mis alas Me protege como un chaleco antibalas. .. Extracto de u201c somos hijos de la Rosa de los viento u201c MAKIZA @anatijoux