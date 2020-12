Guía actualizada con los mejores outlets en Florida y precios más baratos

Para los turistas, principalmente latinos, Florida es sinónimo de compras por la cantidad de outlets mall que tiene el estado estadounidense y sus increíbles rebajas. De cara a Navidad, miles de personas se acercan a estos lugares.

Los famosos outlets de Florida se encuentran principalmente en Miami y Orlando. Y uno de los principales consejos es, cuando se ingresa al mall, ir a la oficina administrativa para conseguir los voucher de descuento.

Sawgrass Mills Mall, Miami

El Sawgrass Mills de Miami es el lugar ideal para hacer compras: está situado a 40 minutos del centro de la ciudad y 40 kilómetros del aeropuerto. Es uno de los outlets más grandes del mundo con un montón de descuentos todo el año.

Está dividido en tres edificios: Sawgrass Mall, las zonas del interior del centro comercial, The Oasis, zona de tiendas y restaurantes al aire libre, y The Colonnades at Sawgrass Mills, se encuentra también al aire libre y, en ella, se pueden encontrar algunas marcas más caras a precios reducidos.

Donde: 12801 West Sunrise Blvd.

12801 West Sunrise Blvd. Horario: de lunes a sábados de 10:00 a 21:30 horas y domingos de 11:00 a 20:00 horas.

Aventura Mall, Miami

Ubicado a 16.5 kilómetros de Miami Beach, en la localidad de Aventura. Tiene más de 200.000 metros cuadrados distribuidos en tres pisos y cuenta con más de 200 tiendas de marcas conocidas como Bloomingdale's o Macy's.

Aventura Mall no es de los centros comerciales más baratos, pero se pueden encontrar buenos descuentos por las fiestas de fin año.

Donde: 19501 Biscayne Boulevard, Aventura.

19501 Biscayne Boulevard, Aventura. Cuando: de lunes a sábados de 10:00 a 21:30 horas y domingos de 12:00 a 20:00 horas.

Dolphin Mall, Miami

Fue construido hace 19 años con 130 metros cuadrados y se encuentra a 8 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. Tiene más de 250 tiendas y una gran variedad de descuentos.

El Dolphin Mall es uno de los outlets de Florida más visitados por todos los turistas, ya que se encuentra cerca de Las Ramblas, La Playa, una imitación de South Beach, y La Moda, una zona de chic del estado.

Donde: 11401 Northwest 12th Street.

11401 Northwest 12th Street. Cuando: de lunes a sábado de 10:00 a 21:30 horas y los domingos de 11:00 a 20:00 horas.

Disney Spring, Orlando

Para los fanáticos de Disney este es el mejor lugar. Tiene más de 120 metros cuadrados y ofrecen eventos par disfrutar en familias mientras se recorre el mal. Además hay una gran variedad de restaurantes y buenas rebajas.