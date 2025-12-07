Zaira Nara llegó a Mendoza para la Susenstrip de Hernán Cattaneo y lo hizo acompañada de un hombre: quién es

Mendoza se convirtió este fin de semana en el epicentro de la movida electrónica y de los rumores sentimentales. Zaira Nara viajó a la provincia para asistir al icónico Sunsetstrip 2025 de Hernán Cattaneo , un evento que convoca a multitudes y celebridades en el imponente marco de Potrerillos.

Mientras el famoso DJ se prepara para levantar la energía de un domingo nublado y cerrar una fecha especial, todas las miradas se desviaron a la llegada de Nara y un hombre con ella. Según fuentes cercanas a MDZ, la modelo no estaría sola: habría sido vista en el Aeropuerto El Plumerillo con Jakob von Plessen .

El dato no es menor. Zaira y Jakob compartieron ocho años de relación y son padres de Malaika y Viggo. La pareja decidió separarse en 2022 en medio del escándalo del Wandagate, cuando trascendió que el empresario habría sido cómplice de Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez.

Aunque desde la ruptura han mantenido un vínculo cordial por el bienestar de sus hijos, esta coincidencia en la Cordillera disparó las teorías de una reconciliación . ¿Se trata de un viaje familiar ensamblado o hay un intento real de recomponer la pareja?

Fiel a su estilo, Zaira ha sido cuidadosa con lo que muestra en su cuenta de Instagram. Hasta el momento, no hay "foto oficial" que confirme el reencuentro con Jakob.

Lo que sí compartió la modelo fue su llegada a la provincia y momentos divertidos junto a la actriz Violeta Urtizberea, quien también forma parte de la comitiva de famosos que viajó para el show. En los videos se las ve posando y disfrutando del paisaje, pero del empresario, no hay noticias.

Habrá que esperar a que caiga el sol y suba la música para ver si la magia de Cattaneo logra confirmar si este viaje es solo amistad o el inicio de una segunda oportunidad para el amor.

Entre el pasado y los nuevos amores

La presencia de Von Plessen en el mismo evento pone en pausa, al menos momentáneamente, las versiones que vinculaban a la hermana de Wanda con el mundo del streaming. En las últimas semanas, Zaira había sido relacionada sentimentalmente con Santiago Bauletti.