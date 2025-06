Yuyito González enfurecida con la prensa tras regresar de Miami

Durante el programa, la expareja de Javier Milei reveló un intercambio con una reportera del New York Times que le solicitaba una entrevista sobre mujeres vinculadas a La Libertad Avanza. Su respuesta fue contundente: " No me metan en paquetes de mujeres (…) Nunca pertenecí a ese espacio". Insistió en su distancia de la política y rechazó ser asociada a cualquier agrupación.

Yuyito González se expresó enojadísima en su programa

Embed - Yuyito González se mostró enojada con la prensa durante la emisión de su programa

La también actriz advirtió que ya no concede entrevistas: "Hace dos meses que no hago notas (…) No me cae bien que toquen el timbre en mi casa". Acusó a los periodistas de buscar "preguntas maliciosas" para manipular sus palabras y generar conflictos: "Sé a dónde apuntan (…) son metepúas". Pidió respeto por su decisión de no exponerse, luego del escándalo por su separación de Javier Milei.