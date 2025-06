Luis Novaresio apuntó contra Javier Milei tras los dichos sobre los periodistas: "El insulto califica al insultante"

Luis Novaresio visitó el programa de Pamela David y allí analizó los dichos de Milei y recordó una pelea que tuvieron cuando él no era elegido presidente: "Yo lo conozco al actual presidente de antes de ser siquiera candidato". Además, dejó en claro que en la última entrevista que le realizó se enojó por qué el periodista le preguntó cómo y con qué iba a gobernar si era elegido presidente.

Captura de pantalla 2025-06-09 100536.png Luis Novaresio rompió el silencio. Foto: captura de pantalla/ América TV.

"Él se enoja en ese momento, nunca más me concede una entrevista y me acusó de ponerle palos en las ruedas", expresó Novaresio respecto al conflicto que tuvo con Javier Milei. También, agregó: "Cuando vos escalás como sentimiento el odio estás generando algo personalmente muy feo... El insulto califica al insultante, no al insultado".