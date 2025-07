Yuyito González arremetió legalmente contra Fátima Florez por un polémico motivo

Consultada sobre las polémicas declaraciones de Fátima Florez , González se mostró indignada al expresar: "Yo no puedo contestar esas groserías, sinceramente te lo digo, soy una señora, tengo una familia, no puedo contestar groserías de esa naturaleza". La actriz había insinuado en medios que Yuyito tuvo mayor intimidad con Javier Milei durante su noviazgo que la propia Florez.

La presentadora reveló que su equipo legal ya está trabajando en el caso: "Dado que yo no estoy pendiente de todo lo que se dice, pero tengo mis abogados que de pronto sí y dicen que ya con el tema de las injurias hay que parar verdaderamente de una vez por todas, seriamente, porque ya no da para más". Aseguró Yuyito que, aunque evita los litigios, esta vez no queda otra opción.

Yuyito González iniciará acciones legales contra Fátima Florez

González confirmó que las acciones apuntan específicamente a su exrival: "Es la persona que me injuria desde noviembre del 2023". Además, delegó responsabilidades: "Yo no puedo dar las explicaciones, no me corresponde a mí darlas, habría quien sí le puede dar explicaciones y yo no me voy a hacer cargo de esas explicaciones".