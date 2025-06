Amalia Yuyito González es tema de conversación en los diferentes programas que cubren la farándula argentina. Es que la conductora de "Empezar el Día" fue tendencia en redes sociales luego de su descargo en medio de los rumores que vinculaban nuevamente a Javier Milei con Fátima Florez.

En este marco, Fernanda Iglesias (panelista de Puro Show) expresó su descontento luego de que la periodista la plantó en una nota y ella mostró su enojo en el programa de El Trece: "Habíamos pactado la nota y ella se levantó y se fue cuando hice la segunda pregunta".

Esa famosa pregunta que le realizó la panelista fue sobre la relación con el presidente Javier Milei. Molesta por la consulta, Yuyito se levantó saludando a cámara y, minutos después, intentó retomar la charla, pero Amalia ya no quería saber nada: "El nivel de desubicación tuyo es insólito, no los atiendo más, decís barbaridades, estupideces, vos no existís más".

Fernanda Iglesias se plantó y destrozó a Yuyito González: Una famosa periodista destrozó a Yuyito González y se generó una nueva polémica Lo cierto es que Fernanda aprovechó el programa del lunes 30 de junio y mostró su enojo contra Yuyito: "Si no te gusta la pregunta, decí 'no lo voy a responder' pero levantarte e irte me parece una falta de respeto total porque yo también soy compañero de la casa (el canal) no solo ella, yo también trabajo acá".