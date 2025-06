Yanina Latorre liquidó a Julia Mengolini por algo que hizo tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner

El reciente fallo judicial que condenó a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner exacerbó las divisiones ideológicas en el país. Este debate no solo se replicó en ámbitos políticos, sino que también es impulsado por comunicadoras como Yanina Latorre , quien no dudó en criticar ferozmente a Julia Mengolini por que relató un episodio inusual con su hija en medio de la polémica con la exmandataria.

Tras la premiere del musical de La Sirenita, a la que asistieron varias figuras públicas, Mengolini reveló un momento personal emotivo. En una transmisión de Blender, relató: “Nosotras íbamos a ir con Rita a ver La Sirenita, que ayer fue la premiere, y le tuve que explicar con lágrimas en los ojos a Rita que no íbamos a poder ir”.

La periodista detalló cómo su hija de seis años reaccionó ante la cancelación de sus planes: “Ella se preocupó, me dijo ‘má, ¿pero qué pasó?’, y la explicación era peor todavía. No es que le dije: ‘No te preocupes, mamá está llorando por una boludez’. Le dije: ‘Bueno, Rita, es que la quieren meter presa a Cristina y la tenemos que defender’”. Estas declaraciones desataron críticas por involucrar a la menor en un tema adulto de alta tensión.

Yanina Latorre no dudó en apuntar contra Julia Mengolini

El fragmento fue reproducido en Sálvese quien pueda (América TV), donde Yanina Latorre expresó su férrea desaprobación: “Me da pena y lástima Mengolini. Que a una nena le arruines la cabeza. A un chico no se le quita la edad de la inocencia, la felicidad. Se ve que el porro le está nublando las neuronas. Primero que la está obligando a pensar como ella, si ella fuera tan feminista, tan polenta, y tan ideológicamente abierta, dejaría que la hija elija el día de mañana, por que una nena de 6 años no tiene idea quién es Cristina”. Sus palabras resaltaron el malestar por la exposición de la niña a un discurso partidista.