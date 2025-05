Yanina Latorre contó la pelea que tuvo con una expareja de Diego Maradona

Yanina Latorre es sin lugar a dudas una de las conductoras y panelistas más picante que tiene la televisión de nuestro país. Tiene un carácter muy fuerte y la hora de opinar no le tiene miedo a nadie y eso se deja ver en sus redes sociales cada vez que tiene que hablar de temas que son tendencia, como el famoso escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez.

En las últimas semanas, la panelista del programa de LAM expresó en su programa radial una fuerte opinión respecto a Diego Armando Maradona: "No se puede hablar de Maradona porque después entendemos que él salía con chicas de 14 y 15 años. Se hace bien la boludita (Dalma) y no dice nada de que las traía al país. Ahí, la boludita no habla", expresó en su programa en "El Observador".

Lo cierto es que en las últimas horas, Yanina volvió a tocar el tema de Maradona luego del mega escándalo que se generó por el documental que estaba filmando la jueza. Latorre expresó: "Tuve cruces con Dalma y Gianinna... Hablé y dije lo que pienso de Maradona porque la muerte no te da ningún tipo de impunidad", comenzó diciendo en el ciclo que sale al aire todas las tardes en la radio.

Yanina contra verónica ojeda.png Yanina Latorre contó el enfrentamiento que mantiene con Verónica Ojeda. Foto: captura de pantalla/ El Observador. Luego, comentó: "Yo no tengo ningún buen concepto de Maradona", en ese momento, Yanina Latorre contó que cuando contó lo que pensaba de la figura de Diego, Verónica Ojeda le quiso pegar: "Le dijo a Ángel que me quería buscar y cagar a trompadas... Quién sos bolu... yo digo lo que me canta el or...", dijo de manera tajante la conductora de "Sálvese quien Pueda".