La hermana de Mauro Icardi reveló como se mantiene económicamente su familia y desmintió rumores

La pariente cercana del actual novio de la China Suárez se cruzó virtualmente con Yanina Latorre . "Acabo de responderle a la vieja tarambana de Yanina Latorre, que me dice que soy cholula y me cuelgo (Lleva un año colgada de esta historia como una desquiciada rascando seguidores)", escribió Ivana Icardi en X.

Como era de esperar, Yanina Latorre no se quedó en el molde y le contestó en SQP (América TV). “¿El único recurso que tienen todas estas bol**** es decirme vieja? Yo prefiero ser vieja y laburar y no joven y rascar. ¡Y no, amor! Yo no estoy colgada de ninguna historia, yo soy la que trae la información, la data, la primicia y la labura".

"Mi papá trabaja con su venta de comida a domicilio. Mi mamá es encargada en una lavandería hotelera. Guido vive en Suiza y trabaja de chef y tatuador. Yo trabajo con colaboraciones en mis redes sociales y de Project Manager para una empresa de eventos y arquitectura", escribió en su cuenta de X.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar: "Nada que explicar, deja que se envenenen solos, no le des letra para que se vuelvan a colgar", "Nadie piensa que no trabajan al contrario la gente imagina que si un familiar tiene mucho dinero ayudaría a su familia para que no tengan que pasar necesidades", "Con la plata que tiene tu hermano, tus padres no deberían de estar trabajando así".