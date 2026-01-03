Will Smith demandado por acoso sexual: los escabrosos detalles del incidente en un hotel

El inicio del 2026 sacude los cimientos de Hollywood con una denuncia que pone a Will Smith en el ojo de la tormenta legal. El violinista Brian King Joseph , conocido por su paso en America’s Got Talent, inició una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles alegando haber sufrido represalias y acoso sexual.

Según el documento judicial, el conflicto se originó tras denunciar una misteriosa irrupción en su habitación de hotel durante la gira del rapero en marzo pasado, hecho que terminó con su despido fulminante bajo acusaciones de fabulación por parte del entorno del actor.

La cronología del escándalo se sitúa en marzo de 2025, durante una presentación en Las Vegas. Joseph relata que, tras forjar una supuesta "conexión especial" con el protagonista de Hombres de Negro, regresó a su dormitorio y halló pertenencias ajenas que sugerían una cita no consensuada.

El equipo legal del actor asegura que las denuncias del violinista son "imprudentes" y buscarán limpiar su imagen.

En el bolso abandonado había una nota manuscrita: "Brian, volveré no más tarde [sic] de las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F". Ante esto, “El demandante temía que un individuo desconocido regresara pronto a su habitación para participar en actos sexuales con él”.

Entre los elementos encontrados, que fueron reportados a la policía y a la seguridad del hotel, figuraban toallitas, cerveza, medicación para el VIH a nombre de terceros y documentos hospitalarios. Sin embargo, la reacción del equipo de gestión de Will Smith , de 57 años, fue hostil.

Días después del reporte, un representante habría increpado al músico: "Todos me dicen que lo que te pasó es mentira, que no pasó nada y que te lo inventaste todo. Entonces, dime, ¿por qué mentiste e inventaste esto?". El posterior despido injustificado es el eje central del reclamo por daños y perjuicios.

La defensa de Will Smith no tardó en reaccionar mediante su letrado, Allen B. Grodsky. En un comunicado categórico, el abogado afirmó: "Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad". Mientras tanto, la empresa de gestión asociada al artista también fue incluida en el expediente, que ahora espera la conformación de un jurado.