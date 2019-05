Wanda Nara mostró la cola para homenajear a Marvel

Wanda Nara incendió las redes sociales una vez más al mostrar un primerísimo primer plano de su cola y de una manera muy llamativa: homenajeando a una heroína de los comics de Marvel.

La modelo posó vestida únicamente con piezas de cuero, y ella misma tituló a sus fotos con el nombre de “Black Cat” (Gata Negra), el alter-ego de Felicia Hardy, el personaje creado por Marv Wolfman y Dave Cockrum, cuya primera aparición fue en la edición nº 194 de la saga The Amazing Spider-Man.

La heroína a la cual homenajeó la esposa de Mauro Icardi se caracteriza por tener la capacidad subconsciente de afectar los campos de probabilidad, produciendo así "mala suerte" a sus enemigos. Originalmente, Felicia Hardy era una villana y adversaria del Hombre Araña, hasta que se se enamoraron y se convirtió en su compañera. A lo largo del tiempo, la relación se entre los dos personajes se complicó debido a que la Gata Negra solo sentía atracción por Spider-Man y no por la versión civil de Peter Parker. Tras la separación, ella volvió a su vida fuera de la ley.

Además de la mala suerte, Felicia tuvo poderes felinos gracias a la intervención de Doctor Strange, que la manipuló para intentar dejarla sin habilidades con pésimos resultados: le dio velocidad sobrehumana, garras retractiles, agilidad, resistencia y visión nocturna.

Wanda utilizó ropa similar a la del personaje, y las fotos fueron en blanco y negro para acentuar aún más el parecido de su cabellera con la de Black Cat. A pesar de tener un perfil muy atractivo, esta heroína todavía no formó parte del Universo Cinematográfico de Marvel. La única adaptación que tuvo Felicia Hardy en la pantalla grande fue en The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (Marc Webb, 2014), interpretada por Felicity Jones, donde fue la asistente personal de Harry Osborn / Duende Verde (Dane DeHaan). Originalmente, se había pensado que sea parte de la cuarta parte de la saga dirigida por Sam Raimi, con Anne Hathaway como actriz, pero el proyecto se canceló.

De esta manera, Nara innovo una vez más para mostrarse hot en las redes sociales, como cuando solo compartió fotos de su cola, escribió un contundente mensaje sobre sus pechos, o al utilizar fotos viejas para calentar a sus seguidores.

Fuente: Exitoína