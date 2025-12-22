Wanda Nara encendió las redes con una microbikini, pero los comentarios no la perdonaron: "La de Isabella"

Luego del aterrizaje de Mauro Icardi con la China Suárez, la empresaria apareció por sus redes sociales al estilo "como Dios la trajo al mundo": los detalles.

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron de Turquía y aterrizaron en Aeroparque en el mediodía del lunes. El motivo es claro: celebrar las fiestas con las hijas del futbolista, Isabella y Franchesca. Con un perfil bajo y sin brindar declaraciones a la prensa, los mediáticos subieron a una camioneta y se marcharon del lugar.

Horas más tarde, Icardi retiró a las niñas del Libertador Chateau sin inconvenientes. Y todos se preguntaron, ¿Dónde estaba Wanda Nara?, la respuesta se encontraba en una piscina con Martín Migueles, disfrutando de la llegada del verano. La rubia, como siempre la caracteriza, se lució con una microbikini que no dejó nada a la imaginación.

La foto que despertó suspiros y críticas image Wanda Nara y Martín Migueles. Créditos: X Sin embargo, el estampado y el formato del traje de baño de la empresaria, no solo levantó la temperatura, sino que también generó duros comentarios en las redes. Una de las páginas en arengar las críticas fue SQP (Sálvese Quien Pueda) mediante X, quien posiblemente esté detrás, Yanina Latorre:

"Creo que se equivocó de talle de corpi Wandu. Ella no podía ser menos que Mauro en Argentina", expresó en redes. Lo escrito desató una ola de comentarios que no pasaron desapercibidos: "Se puso la bikini de Isabella", "Se metía a la pileta con bermuda", "Ella siempre se saca fotos así", "La sugar mami", "Mauro la olvidó hace rato".