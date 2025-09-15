Wanda Nara compartió una foto de su hijo Valentino y causó preocupación: "Toda tu familia está con vos"

La mediática subió historias a sus redes sociales y las imágenes no tardaron en viralizarse por las diferentes redes sociales.

Wanda Nara es una de las personalidades de la farándula que más utiliza las redes sociales. A diario muestra los eventos a los que asiste, los viajes que realiza y el tiempo en familia con sus hijos, lo que llamó la atención en las últimas horas fue la imagen que compartió de Valentino López.

La conductora de Telefe que está por estrenar el nuevo ciclo de MasterChef Celebrity, subió una historia de Instagram de uno de los hijos que tuvo en su relación con el exfutbolista Maximiliano López, quien también formará parte del reality de cocina.

Wanda le dejó un cálido mensaje a Valentino López, quien se desempeña en las inferiores del Club Atlético River Plate: "Bomber. Toda tu familia está con vos, te amamos mi vida". En la imagen se puede ver al menor en sillas de ruedas y también acompañado por sus dos hermanos más chicos.

La foto que compartió Wanda Nara sobre su hijo que preocupó a todos Captura de pantalla 2025-09-15 180831 Wanda Nara le dedicó un posteo a Valentino López. Foto: captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara.