¿Vuelve Susana Giménez a la televisión?: lo que se sabe sobre la vuelta más esperada

La reina de la televisión argentina volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por un regreso confirmado, sino por las dudas que giran en torno a su esperada vuelta a la pantalla chica. Susana Giménez está en el centro de una verdadera novela mediática que involucra a los dos gigantes del prime time: ElTrece y Telefe. Las versiones cruzadas y los mensajes entre líneas mantienen en vilo tanto a los canales como a sus fanáticos.

Todo se encendió luego de que Susana compartiera en su cuenta de Instagram una imagen junto a Darío Turovelzky y Federico Levrino, directivos de Telefe. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente despertó especulaciones sobre si la diva se inclinaría nuevamente por el canal con el que brilló durante décadas. El propio Turovelzky avivó el fuego al escribir: "Volver a la casa de Susana es un viaje en el tiempo", generando una ola de interpretaciones en las redes.

Susana Giménez tuvo algunos errores este domingo y no los pasó por alto. Foto: Captura de video Telefe

Desde Intrusos no tardaron en sumarse al análisis y sacaron a relucir información que agita aún más las aguas. Andrea Taboada lanzó que "Querían enviar un mensaje a Canal 13: esto oficia de 'es nuestra', 'es de Telefe'", mientras que Marcela Tauro aportó un dato inesperado que habría sembrado dudas en la diva: "Hubo un retiro voluntario de 100 personas en Telefe, incluida su maquilladora de toda la vida. Eso la hizo dudar mucho". Parece que para Susana, la televisión también se trata de afectos y equipos.

Lejos de calmar las aguas, Susana se mostró ambigua sobre su futuro laboral. En diálogo con el programa de Karina Mazzocco, sorprendió a todos con una frase tan inesperada como reveladora: "No sé si voy a hacer tele, no tengo ganas". La diva fue sincera y dejó entrever que, más allá del interés de los canales, el deseo personal pesa más a la hora de decidir.

Y como si eso no fuera suficiente, dejó otra perlita para los que esperaban una confirmación inminente: "Tengo ganas de viajar, de hacer otras cosas". De esta manera, confesó que, al menos por ahora, está lejos de los estudios de televisión. A esta altura, queda claro que Susana Giménez no quiere apurarse ni comprometerse con algo que no le nace del todo.