Susana Giménez se mostró furibunda antes de viajar a Uruguay

La reconocida conductora argentina Susana Giménez divide su tiempo entre su lujosa residencia en Buenos Aires y su propiedad en Uruguay, ajustándose a sus obligaciones profesionales según lo requiera su ajustada agenda. Por ello, es común que la Diva transite por el aeropuerto de San Fernando, desde donde suele trasladarse en coquetos vuelos privados hacia sus distintos destinos.

Sin embargo, este viernes, el viaje de regreso a al vecino país en el que Susana Giménez reside, se vio penosamente interrumpido por un imprevisto. Un accidente vial en la Panamericana retrasó su llegada sin remedio, y al ingresar al aeropuerto, descubrió que la aeronave ya había despegado sin ella. La situación provocó la indignación y la ira inmediata de la diva, quien no ocultó su frustración mostrándose en plena furia en el lugar.

El viaje a Uruguay de Susana se vió interrumpido por un accidente en Panamericana.

RS Fotos

"La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20 minutos, eso que avisé", expresó enérgicamente Susana, mientras el personal del aeródromo intentaba calmar su furia y la convencía amablemente de esperar en la sala VIP hasta que el avión pudiera regresar por ella.

La diva saludó a la prensa dejando de lado su evidente enojo por lo sucedido.

RS Fotos

A pesar de su visible malestar, Giménez no tuvo alternativa más que quedarse en el lugar. Para pasar el tiempo, solicitó la clave del wifi y se concentró en su computadora. Aún así, la conductora advirtió la presencia del fotógrafo del sitio Primicias YA y no dudó en posar y mostrar su look.

Susana se encontró con la noticia de que su vuelo no la esperó.

RS Fotos

El gesto, que recordó el estilo de su amiga Wanda Nara, dejó claro que, más allá de los contratiempos, Susana Giménez sigue siendo una verdadera estrella, capaz de alternar entre el enojo y la elegancia en cuestión de segundos.