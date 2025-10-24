Vuelve Johnny Depp: cuál será el icónico personaje de Jim Carrey que encarnará en una nueva película

La nueva película de Johhny Depp será dirigida por Ti West, conocido por sus filmes de terror, y se espera su estreno para fines de 2026.

El star system de Hollywood se prepara para recibir de nuevo a Johnny Depp en una gran producción de estudio. El aclamado actor se encontraba en negociaciones finales para sellar su regreso a la escena principal interpretando nada menos que a Ebenezer Scrooge en la próxima adaptación de Un cuento de Navidad.

Johnny Depp será Ebenezer Scrooge La noticia generó una gran expectativa, no solo por el regreso de Depp a un rol protagónico de alto perfil, sino también por el equipo creativo que lo acompaña. La dirección del filme recaerá en Ti West, un cineasta reconocido por revitalizar el género de terror con su aclamada trilogía X, Pearl y MaXXXine, lo que sugiere un enfoque muy alejado de las versiones tradicionales de la historia navideña.

un cuento de navidad 2 La película será una adaptación sombría de Charles Dickens. IMDB El guion de esta nueva versión corre a cargo de Nathaniel Halpern, conocido por ser el creador de series elogiadas como Tales from the Loop y Legion. Además de Depp, el elenco principal contará con la participación de la actriz Andrea Riseborough, quien fue nominada al Óscar por su papel en To Leslie.