Vuelve Johnny Depp: cuál será el icónico personaje de Jim Carrey que encarnará en una nueva película
La nueva película de Johhny Depp será dirigida por Ti West, conocido por sus filmes de terror, y se espera su estreno para fines de 2026.
El star system de Hollywood se prepara para recibir de nuevo a Johnny Depp en una gran producción de estudio. El aclamado actor se encontraba en negociaciones finales para sellar su regreso a la escena principal interpretando nada menos que a Ebenezer Scrooge en la próxima adaptación de Un cuento de Navidad.
Johnny Depp será Ebenezer Scrooge
La noticia generó una gran expectativa, no solo por el regreso de Depp a un rol protagónico de alto perfil, sino también por el equipo creativo que lo acompaña. La dirección del filme recaerá en Ti West, un cineasta reconocido por revitalizar el género de terror con su aclamada trilogía X, Pearl y MaXXXine, lo que sugiere un enfoque muy alejado de las versiones tradicionales de la historia navideña.
El guion de esta nueva versión corre a cargo de Nathaniel Halpern, conocido por ser el creador de series elogiadas como Tales from the Loop y Legion. Además de Depp, el elenco principal contará con la participación de la actriz Andrea Riseborough, quien fue nominada al Óscar por su papel en To Leslie.
Aunque la historia de Un cuento de Navidad ha sido adaptada en innumerables ocasiones en cine y televisión a lo largo de más de siglo y medio, la conjunción de Johnny Depp y Ti West promete una versión distintiva. Según el portal Deadline, la película será “una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres victoriano”, en la que el avaro Ebenezer Scrooge deberá enfrentarse de manera intensa a los espectros de su pasado, presente y futuro para tener una crucial segunda oportunidad en la vida.