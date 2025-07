Viviana Canosa confirmó la fecha de su final en El Trece y reveló la dudosa propuesta que le hicieron desde el canal

"No me quiero quedar sin laburo. Me quedo sin laburo la semana que viene", aseveró Viviana Canosa, y sumó que el ofrecimiento que le hicieron desde El Trece consiste en un envío de entrevistas que luego iría a aplicaciones. "Me voy el jueves que viene... Es una locura, me ofrecen algo los domingos. No sé, es raro. Yo creo que es una manera de no terminar de echarme, pero me voy", remarcó la conductora.