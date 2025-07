Viviana Canosa y su abogado se sinceraron sobre si la denuncia de la conductora tiene pruebas

"Yo no le tengo miedo a nada, soy una mina creyente y creí oportuno ir a la Justicia. Quiero decirles que me pasé horas y horas hablando con chicos y chicas, gente que está viviendo en el exterior por miedo, por las amenazas que han recibido. Sé que no me metí con un tema fácil, pero quiero que esto siga en la Justicia", continuó Viviana Canosa sobre el curso que seguirá su denuncia .

Por último, Canosa enfatizó: "Denuncien, haganme caso. Yo nunca en mi vida estuve más tranquila que en este momento. No es la primera vez que soy cadena nacional por algún tema. Tengo espalda, tengo la conciencia muy tranquila... Siguen apareciendo un montón de personas que me llaman, que me escriben, personas con las que me reúno. Les juro que hay días en que me angustio demasiado, porque es una carga que realmente es muy pesada para mí sola. Lamento que en vez de pensar que lo que estoy denuciando es por una justa razón y por defender a lo más inocentes, se me ataque a mí. Pero cobarde no soy, miedo no tengo. Así que lo digan lo que quieran, yo no me voy a callar, y ahora sí quiero que siga la Justicia".