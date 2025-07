Viviana Canosa arremetió contra una conductora con una fuerte denuncia: "Pensar que tu marido..."

"Me imprseiona mucho, por lo que me contaron, las cosas que se animan a decir de mí conductores/condutoras que no pueden justificar patrimonios, que están casadas con señores impresentables, que participan de esas fiestas a las que yo no voy y nunca me invitaron, porque saben que no iría. ¿De verdad les diverte meterse conmigo en lugar de apoyarme y denunciar? Se los dije una vez, los perversos no tienen un cartel en la frente que dice 'soy perverso, me gustan los pendejos, las chicas, los menores'. Yo les juro que después de acá, me voy a mi casa tranquila, duermo tranquila. No le tengo miedo a la palabra de ustedes. No tiene valor la palabra de ustedes para mí", comenzó Viviana Canosa en defensa de su denuncia.