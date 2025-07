Punto final: Viviana Canosa se despidió de El Trece y dejó en claro los motivos de la decisión

Viviana Canosa sorprendió a todos en la noche del 23 de julio al anunciar que el programa de este jueves fue el último en El Trece. A lo largo de su camino en el canal, causó gran revuelo por su denuncia en la que involucró a famosos por presuntos delitos de abuso y trata de personas, y finalmente se despidió dejando un contundente mensaje.

"Me voy muy contenta, si hubiera sido tibia este programa duraba 4 años, pero soy Viviana Canosa, soy intensa y me duelen las cosas que pasan y hago denuncias y políticamente tengo una postura", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Muchos pensaban que me iba a ir a las puteadas, que me iba a ir llorando y desagradecida, eso jamás".

Canosa reveló que se va de El Trece debido a desacuerdos con los directivos del canal: "Como les dije al comienzo, no nos pusimos de acuerdo en lo que queríamos hacer, yo quería hacer una cosa y el canal quería otra. Le agradezco a Adrián, le agradezco a Pablo y a Coco".

Viviana Canosa se despidió de El Trece a pocos días de finalizar el contrato Punto final: Viviana Canosa se despidió de El Trece y dejó en claro los motivos "Les quiero agradecer a mis compañeros... Gracias a todos por la paciencia, por el amor y por el laburo", comentó Viviana respecto a todas las personas que formaron parte del programa. También, subrayó que "siento que acá con errores y con aciertos lo di todo... En lo próximo que vaya a hacer también lo voy a dar todo, porque no sé vivir la vida si no es intensamente y si no es con mi verdad".