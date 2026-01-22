Verano en el cine: estas son las dos películas que estrenan hoy en la pantalla grande
Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son dos las nuevas recomendaciones de MDZ.
Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.
Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno
Terror en Silent Hill: regreso al infierno
Sinopsis: La historia sigue a James (Jeremy Irvine), un hombre atormentado que, tras recibir una misteriosa carta, vuelve a Silent Hill en busca de su amor perdido. Allí se topará con figuras terroríficas, tanto familiares como nuevas, y empezará a cuestionarse su propia cordura.
Elenco: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan, Eve Macklin, Robert Strange, Alana Maria, Slaviša Ivanovi, Melissa Graham, Emily Carding
Duración: 105 minutos
El susurro
Sinopsis: De los productores de la aclamada CUANDO ACECHA LA MALDAD llega un nuevo viaje al terror más intenso. Lucía y Adrián buscan un nuevo comienzo lejos de la siniestra sombra de su padre y se refugian en una casa remota en el bosque. Pero el lugar se convierte en una trampa mortal cuando Adrián es secuestrado por violentos intrusos. Desesperada, Lucía descubre que la única forma de rescatar a su pequeño hermano es aceptar la oscuridad que corre por la sangre de su familia… una fuerza que, finalmente, despierta.
Elenco: Luciano Cáceres, Marcelo Michinaux, Ana Clara Guanco
Duración: 100 minutos