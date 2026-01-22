Verano en el cine: estas son las dos películas que estrenan hoy en la pantalla grande

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine . Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

Sinopsis: La historia sigue a James (Jeremy Irvine), un hombre atormentado que, tras recibir una misteriosa carta, vuelve a Silent Hill en busca de su amor perdido. Allí se topará con figuras terroríficas, tanto familiares como nuevas, y empezará a cuestionarse su propia cordura.

El susurro

el susurro La opción argentina para este jueves. Archivo

Sinopsis: De los productores de la aclamada CUANDO ACECHA LA MALDAD llega un nuevo viaje al terror más intenso. Lucía y Adrián buscan un nuevo comienzo lejos de la siniestra sombra de su padre y se refugian en una casa remota en el bosque. Pero el lugar se convierte en una trampa mortal cuando Adrián es secuestrado por violentos intrusos. Desesperada, Lucía descubre que la única forma de rescatar a su pequeño hermano es aceptar la oscuridad que corre por la sangre de su familia… una fuerza que, finalmente, despierta.